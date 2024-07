Receta de tartar de atún con albahaca y cebolla

Un tartar fresquito, con atún crudo de calidad (es indispensable este paso). Con cebolleta picada, albahaca fresca cortada del mismo modo, una cucharadita de sal, y buen aceite de oliva virgen extra.

Una receta fresca para el verano, un aperitivo o primer plato excepcional, y muy fácil de preparar. Si la materia prima es de calidad, será un lujo y sorprenderás a tu familia o invitados.

Se sirve, una vez se haya macerado el atún en la nevera, junto a tostadas finas y limón o lima, para que el comensal se lo aderece en el mismo plato. No se echa el limón antes para que no se cueza el pescado por el cítrico (no se trata aquí de hacer un ceviche).

Sirve el tartar en un bol junto a unas cucharitas y que cada uno se ponga un poco de la mezcla en la tostada junto a un chorrito del cítrico. La combinación es sublime. El único secreto de esta receta es agregar la sal justa en la maceración, que no salga un atún soso pero tampoco demasiado salado.

Tartar de atún fresco con albahaca y cebolla

Ingredientes 4 personas:

400 gr. de atún rojo muy fresco

1 cebolla o cebolleta muy bien picada

Pimienta negra (al gusto)

1 cucharadita de sal (o lo justo para que el atún tome sabor)

Un ramillete de albahaca fresca, muy picada

Limón

Aceite de oliva virgen extra

Tostadas finas

Prepara el atún:

Corta el atún en dados gruesos y ponlo en un bol. Agrega la cebolla picada lo más fino que puedas. Echa un puñado de hojas de albahaca fresca picada. Añade pimienta negra al gusto y un buen chorro de aceite de oliva. Remueve y pon la mezcla en el frigorífico (mínimo media hora).

Prepara las tostadas y el limón: