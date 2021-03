¿Elecciones o moción de censura? Un análisis jurídico

"El Presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de la Asamblea con anticipación al término natural de la legislatura". Así empieza el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

Si uno lee esta frase, parece bastante claro que la decisión de disolver la Asamblea es una potestad de la Presidenta Ayuso. Pero el artículo no termina ahí. "El Presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de la Asamblea con anticipación al término natural de la legislatura", prosigue.

¿Qué significa esta segunda frase? Que, por razones de seguridad jurídica, la disolución del Parlamento no entra en vigor en el momento en el que la Presidenta decida en su fuero interno, convocar elecciones, sino en el momento en el que se publica esta decisión. Y la ley es clara: la decisión se publicará en el BOCAM al día siguiente de la toma de la decisión.

Por si no fuera suficientemente claro, el artículo 2 de la Ley Reguladora de la Facultad de disolución de la Asamblea de Madrid por el Presidente de la Comunidad establece que "el Decreto de disolución se publicará en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y entrará en vigor en el momento de su publicación". El artículo 42 de la Ley del Régimen Electoral también llega a la misma conclusión: "[Los Decretos] Entran en vigor el mismo día de su publicación".

Se ha informado de que sobre las 11:45 horas, la presidenta Díaz Ayuso habría adoptado la decisión de disolver la Asamblea de Madrid. El Decreto de disolución se registró a las 12:09. Sin embargo, la publicación de este documento en el BOCAM, a día de hoy, todavía no ha tenido lugar. Por tanto, no podemos dar por disuelta la Asamblea de Madrid. Para que entre en vigor el Decreto de disolución es imprescindible que éste se publique en un Boletín Oficial. Así lo marca la ley: su eficacia y entrada en vigor depende de su publicación.

Pasemos al siguiente apartado del artículo 21 del Estatuto de Autonomía. "El Presidente no podrá acordar la disolución de la Asamblea [...] cuando se encuentre en tramitación una moción de censura".

Hoy, en torno a las 13:00, el PSOE y Más Madrid han registrados sendas mociones de censura. Las mismas han sido admitidas a trámite unas horas más tarde en el Pleno. Puesto que todavía no se ha publicado en el BOCAM ningún Decreto que disuelva el Parlamento madrileño, así que lo lógico es pensar que la admisión a trámite de las mociones de censura bloquean, sin más remedio, la disolución de la Asamblea ordenada por la Sra. Presidenta.

Hay quienes discrepan de este razonamiento, argumentando que la disolución de la Asamblea – un acto unipersonal y discrecional de la Presidenta – adquiere eficacia desde que se registra el Decreto y que su publicación es una mera formalidad. Lo entienden porque el precitado artículo 21 establece que "el Presidente no podrá acordar la disolución de la Asamblea [...] cuando se encuentre en tramitación una moción de censura". Esta línea de análisis entiende que lo importante es el momento en el que la Presidenta acuerda disolver el Parlamento (cosa que ocurrió sobre las 12:00), momento en el que no existía ninguna moción de censura instada. Y su argumento esconde una cierta lógica: tiene sentido argumentar que si un Presidente dimite y quiere convocar elecciones, no pueda cualquier partido registrar una moción de censura minutos después de que se registre el Decreto de disolución y pueda forzar una moción.

Pero, en cualquier caso, la letra de la ley (aunque pudiera mejorarse) parece clara: lo importante es si la disolución de la Asamblea ha entrado en vigor o no. Mi opinión es que, desde un punto de vista formal, no cabe la convocatoria de elecciones y se deberá celebrar la moción censura.

Sin duda será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien, en los próximos días, despeje la incógnita, una vez que los partidos en juego interpongan sus recursos. Y el TSJ tendrá que elegir entre atender a lo que marca la literalidad del Estatuto o a lo que, por otros criterios, consideren que es lo jurídicamente adecuado. En cualquier caso, gane el bando que gane, lo que sí está claro es que al próximo Gobierno le quedarán únicamente dos años de Gobierno, pues el artículo 18 del Estatuto de Autonomía marca que "el mandato de la nueva Asamblea durará, en todo caso, hasta la fecha en que debiera concluir el Primero".