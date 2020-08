Juana de Arco es de Vox

Ya sé que es un tópico, pero imaginad por un momento, en estos tiempos en los que resulta más agradable ser un personaje imaginado que real, que una mañana os despertáis como protagonistas de una novela de Franz Kafka: "Cuando Gregorio Samsa se despertó de un sueño intranquilo, se encontró en la cama convertido en un monstruoso periodista". Pues pasa. Está pasando. Nos está pasando. Sacó La Razón esta semana una entrevista con la portavoz ultrafascista de Vox en el Congreso, la tal Macarena Olona, y no se le preguntó por la inmigración, ni por el racismo, ni por el negacionismo mascarillero, ni por el Tarajal, ni por la violencia como forma de discurso político, ni por Franco y Hitler, ni por nada. La pregunta estrella de la entrevista, firmada por C. S. Macías, era la siguiente. Agarraos los clítoris, chavales:

--¿Cuánto tiene de Juana de Arco?

Cierto es que, según las últimas encuestas, la mayor parte de la población española estaba preocupada por saber cuánto tenía Macarena Olona de Juana de Arco. El debate estaba en la calle, en los patios y en las UCIs, donde la gente hoy cotillea más que en ningún sitio y muere sin encontrar respuesta a tan determinante cuestión.

--¿Cuánto tiene Macarena Olona de Juana de Arco?

Como Juana de Arco era analfabeta, y sus cartas eran dictadas a escribanos, a lo mejor podía encontrar por ahí Olona una respuesta a tan arriesgada y periodística pregunta. Pues muy incinerada no se la ve, incluso en estas calores agosteñas.

Dirán los buenistas gabilondianos, esos que se acaban de enterar de que el rey era corrupto y se rasgan las vestiduras ante el nuevo príncipe, que quizá hubiera sido más periodístico preguntarle a Olona:

--¿Qué tiene usted de Hitler?

Pero es que esa pregunta incita al odio, al nuestro, y molesta a su odio, al de ellos. Como todo el mundo sabe, en España solo se admite un odio, pues con dos odios se vería sobrepasado el espíritu de nuestra santa transición.

Mientras que a la ultrafascista y choricera Macarena Olona se le pregunta cuánto tiene de Juana de Arco, aparte de analfabeta, El Mundo nos regala una nueva historia sobre las perversas mujeres de Podemos. Sin preguntar. A las mujeres de Podemos nunca se les pregunta cuánto tienen de Juana de Arco. Entre otras cosas porque, por higiene intelectual --las chicas son muy limpias--, te mandarían a la mierda.

Escribe mi amigo Fernando Lázaro, tío generoso y muy buen compañero, que "la empleada de hogar de Victoria Rosell denuncia que le pagaba en dinero negro". Esa misma mañana, la podemita jueza difunde en twitter los pagos a la seguridad social de la tal empleada. Me asombro.

--Oye, jueza --esta pregunta es literaria, pero la respuesta es real--. ¿No te llamó mi amigo Fernando Lázaro para contrastar la información antes de publicarla? ¿No te preguntó cuánto tienes de Juana de Arco?

--No, Lázaro no me llamó. Paco Pascual tampoco. Nadie.

En los viejos tiempos, cuando el periodismo aun estaba en pañales, era costumbre pintoresca recabar la versión del damnificado antes de escribir sobre él o ella. O sea, que si íbamos a acusar a Juan Fulanito I de ser comisionista, se llamaba a Juan Fulanito I, o a su edecán, y se le preguntaba si era cierto lo de los maletines sembrados de billetaje y depositados de lecho en lecho cortesano por las Europas. Hoy, aquella costumbre de verificar la información ha caído en desuso y, en el periodismo moderno, ya no se contrasta con distintas fuentes, pues el relato perdería todo su valor literario, y eso sería mortal para los lectores de un país sustentado en fábulas (más de hisopo que de Esopo).

Con todo esto no digo que se esté blanqueando a Vox y criminalizando a Podemos, pues todo el mundo sabe que Podemos ha ganado ya casi quince juicios contra todo tipo de injurias, y eso es tremendamente sospechoso. Y por eso yo malicio mucho de Podemos, pues también todo el mundo sabe que, en España, solo ganan los juicios los delincuentes. Pero me queda una pregunta. Una gran pregunta que no se ha hecho. ¿Qué tiene Victoria Rosell de Cruella Osmelyn de Vil? El lector español está ansioso por conocer la respuesta.