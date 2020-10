Si el coronavirus supiera leer

Están nuestros pensadores de la derecha tan enfadados con Ciudadanos que hasta se olvidan de citarlo a veces, como si no existiera, no fuera socio de la gobernabilidad de Madrid y el color naranja hubiera desaparecido del espectro cromático. Le pasa hoy al ABC en su editorial. Desgrana el diario monárquico todas las maldades, ferocidades y atrocidades que el Gobierno ha dejado caer sobre los madrileños en general y sobre Isabel Díaz Ayuso en particular. Y ni una palabra hacia el pobre Ignacio Aguado, al que hacen honor al apellido hasta transformarlo en incoloro, inodoro e insípido total.

Las cada vez menos veladas decisiones y discursos de C´s para desapegarse de la barbarie que está protagonizando Ayuso por inacción, no encuentran encaje en los monolíticos análisis de nuestra prensa ultramontana. La disidencia es cosa de rojos. Y las encuestas --concretamente la de ABC-- van sugiriendo que el PP pierde fuelle desde julio a costa de Vox, mientras la razonable rebeldía de C´s no obtiene ningún rédito demoscópico.

Tampoco los editorialistas de La Razón dedican una palabra a los de Aguado. Un abuso que se explica desde la soberbia, se titula el sesudo texto, que salpica de adjetivos como infamia, hostilidad, vergonzante, discriminación, prepotencia, sobreactuación insultante y un largo etcétera..., un texto en el que aparece hasta el Piolín. Pero no se atisba ni en lontananza a Ciudadanos.

El Mundo , por fin, sí saca al pobre vicepresidente naranja en su diatriba contra el estado de alarma capitalino, pero para decir, más o menos, que es un pelele manejado por el abyecto Pedro Botero Sánchez, que solo busca "enfrentar entre sí a Aguado y Ayuso para debilitar la coalición madrileña e instigar una moción de censura". Aunque tampoco Vox sale bien parado de la filípica mundanal. También es el pérfido presidente español quien alienta "la provocación a Vox para estimular una sobreactuación populista que socave la alternativa de gobierno encarnada por el PP". Yo creo que se pasan pintando un malvado Sánchez con tantos superpoderes. Que sobrevaloran sus capacidades marvelianas. Pero quizá este giro argumental forme parte de la infantilización de la información que estamos viendo crecer en los viejos diarios, que ya superan con creces el bufandismo del Marca o Sport.

De bufandismo da lecciones insuperables en el periódico de Planeta el eximio, conspicuo, ubicuo y falaz Eduardo Inda. Titula su pieza sobre el asunto Ayuso Suárez 1- Sánchez Tejero 0. ¿Lo pilláis? Este hombre nos demuestra día a día que la zafiedad no conoce limites. Tened a mano las sales por si no soportáis el psicotrópico arranque de su pieza: "El machismo atávico lleva a cometer errores de bulto cuando compites con una mujer en el orden de la vida que sea [...]. Este es uno de los errores que ha cometido Sánchez". Como el don de la palabra no le fue otorgado al fundador de OK Diario, se lía y escribe lo que no quiere: "Pensar que una mujer es imbécil por el mero hecho de serlo...". Supongo que no me necesitáis para analizar tan poético sintagma.

Se queja la prensa europea de que los españoles somos los reyes de la "política tóxica", que es como nos la han bautizado. Y creo que ya va siendo hora de que también se empiece a hablar de nuestro periodismo tóxico. Si el coronavirus supiera leer, le encantarían los viejos periódicos españoles de la derecha.