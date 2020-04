Y el simio aporreador de la semana es…

De verdad que esta vez estaba muy competido, muy reñido, lo de nombrar al Simio Aporreador de la Semana. Y menuda responsabilidad. Esta semana estaba complicado de narices, porque, anda que, superar lo de los 30 kilos de naranjas y limones hábilmente devueltos a sus legítimos propietarios, en medio de una sesión retransmitida urbi et orbi del Comité Técnico del coronavirus, era un auténtico desafío. Pero sí, lo siguiente aún fue mejor. No se vayan… todavía no.

Porque, a todo esto, reconozco que soy un tontaina con esto de las encuestas. Soy crédulo. No lo puedo evitar. Me las creo todas. Y me la hubiera tragado, la última del CIS, si no hubiera sido por mi querido amigo Epunto Mpunto, un fino estilista al que no se le escapa una (doy fe de ello) y levanta la liebre avisándonos del estupendo análisis de M. del Fresno.

La política del coronavirus: cómo algunas preguntas del último CIS manosean las respuestas. Crítica razonada de un experto como @yo_Antitwitter a la encuesta de ayer del CIS. https://t.co/G4rTX8ez6f vía @YahooActualidad — Eduardo Madinaveitia (@MadinaED) April 16, 2020

¡Bingo! El 67% de los españoles son periféricos aporreables que les da gustito que les aporreen y que quieren una única fuente oficial. Au revoir, libertad de expresión. Y del manoseo a la prueba del algodón que viene después. Atención, parece que da positivo. ¡Zas! La prueba de este virus aporreador parece un chiste del Eugenio. Saben ustedes aquel que diu, va un jefazo de la Guardia Civil a la tele y muy serio dice: "Trabajamos con nuestros especialistas (…) para minimizar este clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno". ¡Toma ya! Sí señor, con un par. Con naturalidad, sin despeinarse. Como siempre.

Y, señores, es que llueve sobre mojado. No había suficiente con la Ley Mordaza, uno de los máximos logros de los mayores simios aporreadores del Reino y del Decretazo Digital de hace unas semanas, que ahora nos aporrean con otro disparate. En pendiente y cuesta bajo. Hasta a los calvos se les están poniendo de punta los pelos de la cabeza.

Por todo ello, una vez examinados y evaluados los muchos méritos que concurren en los aporreadores nominados, queda nombrado Simio Aporreador de la Semana don José Félix Tezanos, director del hispánico CIS.

(No sé qué pensará de todo este asunto mi estimado amigo y sin embargo colega, Jpunto Cpunto, un gigante de las encuestas, un profesional riguroso y clemente que celebra su onomástica uno de estos días; me temo que sin rosas ni libros).

Para quienes hayan llegado tarde, este es un nuevo episodio de la serie dedicada a la verdadera historia de la humanidad, la del simio aporreador y los periféricos aporreables, coproducida por Stanley Kubrick. Y, amigo, ya sabe, si le ve venir, CIERRA LA MURALLA.