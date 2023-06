El PP, txapoteando

Del 'váyase señor González" de José María Aznar al 'que te vote Txapote' de Isabel Díaz Ayuso, el pensamiento y el verbo de nuestra derecha extremix han evolucionado una barbaridad. Aunque hay que admitir, por respeto a nuestros clásicos, que los mueras a la inteligencia y los vivas a la muerte de cuando entonces tampoco fueron creaciones perecederas. Como se ha demostrado en estas últimas elecciones, el votante español no se conforma con argumentarios simplistas y ramplones, al estilo de Sizek o Piketty, Aranguren o Aristóteles. En su cueva de Platón hallan toda la sabiduría que necesitan para gobernarnos. Que te vote Txapote, tonta del bote. Y he ahí todo lo que necesita el pensamiento conservador español para colectar una mayoría absoluta sin que te vote siquiera ninguno de esos ex novios que nunca encuentras por Madrid.

Estos días, los chicos de Nuevas Generaciones de Rivas, arrabal obrero del viejo Madrid, cuna barrial de la ex plebeya Letizia Ortiz, decidieron serigrafiar unas camisetas con el lema que hizo ya para siempre inmortal a Ayuso. No grabaron lo de "pienso, luego existo", pues Descartes ya es un descarte de nuestro sistema educativo. No eran horas, tampoco, para un "conejas, salid de vuestras madrigueras", en plan colegio mayor Ahúja.

Lo que pasa es que vivimos tiempos de ofendiditos, y la libertad de expresión y la creatividad política excelsa de IDA y MAR no tienen cabida en este olimpo de la vulgaridad en el que se exige más respeto que poesía (que te vote Txapote, rima).

Como ya nadie recordará, pues somos país propenso a la amable desmemoria, Txapote fue el etarra que, entre otras hazañas, asesinó cobardemente a Gregorio Ordónez hace casi 30 años. Ordóñez debería ser un símbolo de lo que significó hacer política en Euskadi en los años de plomo. Además, desde el PP. Ordóñez no debería ser un símbolo por su muerte, sino por su vida. Sin embargo, para Ayuso y las Nuevas Generaciones del PP, Ordóñez es un chiste, un chascarrillo, un ripio camisetero.

La hermana de Gregorio, Consuelo Ordóñez, va y se enfada con estas cosas de su Partido Popular. "Sabéis que hemos manifestado desde hace meses lo doloroso que nos resulta ese repugnante eslogan. ¿Os gustaría que se pusiera de moda un eslogan con el nombre del asesino de vuestros padres, hermanos? ¡No tenéis vergüenza!".

De entre las virtudes capitales, la ignorancia es la que más sacrificios conlleva, pues, como dice el tópico, es difícil acostarse cada día sin haber aprendido algo nuevo. Luchar contra esa tentación de aprender debe ser terrible, y quizá en esto Ayuso supera con creces a cualquiera de sus camaradas de partido. Sobresaliente hazaña (con hache, Ayu: no te estoy llamando republicana).

No es que el PP haya nunca tenido gran respeto a sus propias víctimas. Recordad que se financió ilegalmente robando dinero de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Pero si vas a un restaurante lujoso, nunca eliges el cadáver de la carta, sino la ración de chorizo con cachelos. Y luego te curras la digestión en un paraíso fiscal. No otra cosa podría hacer un buen cristiano.

Los chicos de Nuevas Generaciones, ante el incomprensible cabreo de mi querida Consuelo Ordóñez, decidieron finalmente retirar de las redes sociales su foto con la camiseta del que te vote Txapote. Me parece regular. Prefiero coartar la libertad de expresión de los que tienen pensamiento que la de los que no piensan nada, como estos votadores txapoteros de Isabel Díaz Ayuso. Es necesario saber qué piensan los que no piensan, porque son los que, por su pensamiento inexistente, te pueden pegar un tiro por la espalda sin pensarlo. Y después echarle la culpa a cualquier Txapote. Como están haciendo con la memoria de Gregorio Ordóñez.