Txapote ya es más famoso que Gregorio Ordóñez

El 23 de enero de 1995 el único concejal popular de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, salía a comer a un restaurante cercano al ayuntamiento con tres de sus colaboradores y una hostelera amiga de la noche donostiarra. Al poco de sentarse los comensales en La Cepa, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, se acercó por detrás, parabellum en mano, y disparó a la cabeza del político conservador. Era la primera vez, en la historia de ETA, que cazaban a un político. Ordóñez no llevaba ni escolta. En un arrebato de inconsciencia, una de las compañeras de mesa de Ordóñez, María San Gil, salía tras el etarra, que tropezó con un escalón del restaurante y cayó, volviendo la pistola hacia la que llegaría a ser presidenta del PP vasco.

Hoy, casi 30 años después, Isabel Díaz Ayuso y sus palmeros de PP y VOX han convertido a Txapote en trending topic permanente con su "Que te vote Txapote". Se puede afirmar, sin lugar a equívocos, que han elevado a Txapote a figura de más memoria pública que el propio Gregorio. Txapote se podría hacer de oro vendiendo camisetas con su lema, y no sé cómo no lo hace, porque esta gente es lo que se merece.

Quien sí que no se merece nada de lo que está pasando es Consuelo Ordóñez, la hermana del político asesinado, que en estos días está viendo cómo su cuenta de Twitter recibe avalanchas de mensajes con el lema txapotero ideado por Ayuso.

Consuelo Ordóñez lleva años pidiendo al PP un poco de moderación a la hora de frivolizar con ETA, de blandirla como arma arrojadiza ahora que se ha extinguido, de usar a las víctimas como carne de cañón electoral. No sé qué esperaba la brava Consuelo de un partido, el suyo, que usó la Fundación Miguel Ángel Blanco para financiarse ilegalmente.

"A mí me parece que es un eslogan perfecto el que te vote Taxopote", dijo la exheroína San Gil el otro día en un programa de tele o en algo en lo que también aparecía Toni Cantó. Los tertulianos lanzaron una alegre carcajada al tendido mediático ante la ocurrencia. "Esto es márketing. Ni asesores de imagen ni..., ¡ni el más listo! Porque es muy gráfico. Nos ha llegado a todos. Quizá se frivolice, pero creo que es tan gráfico, tan directo y tan contundente..., que hay frases que hay que seguir repitiendo. Si a Consuelo no le gusta, pues lo siento mucho". Esta misma San Gil, en una entrevista con El Español, contaba que, entre sus pocos recuerdos de los sucesos de aquel día, no olvida el rostro de Ordoñez desfigurándose.



La deshumanización del contrario como arma política es práctica que funciona en la derecha desde la llegada de los nazis, que consiguieron inculcar en el pueblo alemán la idea de que los judíos, los comunistas, los maricones y los discapacitados carecían de rango humano, y por tanto era lícito gasearlos como quien sacrifica a un toro en una corrida o a un mosquito con un espray.

Ahora toca la caza a Consuelo, reírse de su dolor, convertir en merchandising electoral la sangre de su hermano. Y, según se desprende de las últimas y terroríficas encuestas, esta gente que insulta y desprecia a Consuelo Ordóñez en las redes nos gobernará durante cuatro años. Antes, el ¡No pasarán! se refería una frontera geográfica. Ahora, el facherío ya está traspasando todos los límites de la ética, el buen gusto, el sentido común, la sensibilidad. Nos gobernarán gentes que no aman al prójimo. Que arrastran por el fango los pocos retazos de honradez que guarda su memoria. Gregorio Ordóñez era uno de ellos.