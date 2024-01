'Arrocillos de plastilina' en la mar gallega

Amanecieron las costas gallegas en este principio de año nevadas de copos de plástico. Resulta que la Xunta de Galicia estaba informada del vertido desde mediados de diciembre, pocos días después de que un carguero polaco perdiera sacos de este insano material frente a las costas portuguesas. La llegada a Galicia era cuestión de mareas. Aunque, al parecer, el presidente gallego, Alfonso Rueda, confiaba en que estos plásticos se desplazaran "hasta el quinto pino", como cuando el Prestige, y prefirió guardar el secreto.

Ni las gentes del mar, ni los ayuntamientos, ni los guardas costeros, ni los científicos, ni las cofradías, ni la oposición, ni los colectivos ecologistas, ni los sindicatos fueron informados. Supongo que el presidente Rueda sí contactaría con San Telmo, patrón de los marineros, pues de todos es sabida la inclinación de nuestros próceres del Partido Popular a encomendar su labor política al rezo y al santo, más que a la acción racional y al estudio y solución de problemas.

Ahora que los plásticos ya han infectado los arenales y rocas de prácticamente toda nuestra costa occidental, tampoco os creáis que la Xunta ha activado ningún plan de emergencia.

Según han denunciado ya varios alcaldes, hasta los letrados de la compañía naviera han tardado menos que la Xunta en ponerse en contacto con ellos para advertirles del peligro. Que los abogados del infractor hayan actuado con más nobleza, transparencia y celeridad que los responsables democráticos me reconcilia con Mario Vargas Llosa, y me inspira a concluir que los gallegos votamos mal.

Qué poco hemos aprendido del Prestige (2002). La gestión de la catástrofe por el Gobierno de José María Aznar en España, y con Manuel Fraga al frente de la Xunta, fue delirante. Los "hilillos de plastilina" de Mariano Rajoy han pasado a la antología mundial de la estupidez y la infamia. La decisión gubernamental de alejar al petrolero de la costa gallega, adoptada por el pertinaz botarate Francisco Álvarez Cascos, impidió un vertido controlable en puerto o playa recogidos, y el petróleo derramado en altamar se extendió por toda la costa cantábrica española y llegó hasta la Bretaña francesa.

Dos años después, los miles de voluntarios que acudieron desde toda España para recoger el fuel a paletadas, observaron con estupefacción cómo Galicia volvía a votar mayoritariamente al PP en elecciones generales. Muchos manifestaron su deseo imposible de regresar y volver a arrojar a nuestro mar el petróleo recogido con sus manos, con su frío, con su sacrificio, con sus futuras artrosis y con su solidaridad. Y no me extraña.

Más de 20 años después del Prestige, esos mismos peperos, que se reconocen fascistas pero dicen que saben gestionar, regresan a la estrategia de la ocultación, la incompetencia, la estulticia, el desprecio a la ciencia, el odio a la naturaleza, el ensañamiento contra los sinceros, la vagancia, la delegación de funciones en un ridículo santo y el velas vir.

No me extrañaría que, dentro de pocas horas, el presidente gallego Alfonso Rueda anunciara la contratación millonaria de Mariano Hilillos Rajoy como gestor de la catástrofe. ¿Arrocillos de plastilina y todo arreglado? Según me cuenta San Telmo en güija-conferencia por wasap, el acuerdo está casi cerrado. Solo falta por concretar la cantidad que se llevará en negro Eme Punto, un fleco bien fácil de negociar tratándose del PP.