MAR contra la prensa

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y antes de José María Aznar, ha enviado un wasap a una periodista de eldiario.es con este bucólico mensaje: "Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar". Qué daño hacen las nuevas tecnologías. Antes, a los periodistas nos amenazaban los corruptos del PP en persona. Cara a cara, como corresponde a una democracia plena.

Cuando no existían wasap ni todas esas memeces, el noble político corrupto de antaño te llamaba a su despacho o, si la amenaza iba a ser muy grande, tenías la suerte de que te invitara a comer o a cenar en un restaurante cojonudo.

Cuando la amenaza iba a ser tremenda y furibunda, era fabuloso. Durante los entrantes, magníficos, quizá incluso percebes y vieiras, el corruptor solo quería hablar de ti. Saber de ti, para tratarte enseguida como amigo. En el segundo plato, otra delicia, se perdía en temas más políticos, y el corruptor se esforzaba en hacerte creer que te daba informaciones interesantes y novedosas.

Como ni los periodistas ni los corruptos solemos tomar postre, pues son dos honradas profesiones incompatibles con la dulzura, pasábamos directamente al aguardiente o al whisky, y ahí era cuando el corrupto se recostaba en la silla, sonreía como quien divierte a la multitud y te decía algo así como:

—A ver, Aníbal. No te lo digo por mal. Pero es que os estáis ganando una hostia. Un hostiazo. Yo no te lo voy a dar, ¿eh? No os lo voy a dar. Pero sé de donde viene. No sé si me has entendido.

Pocas oportunidades de ser corrompido me ha dado la vida, dato que no me enaltece como reportero, pero todas fueron cara a cara.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso y antes de Aznar, podría haber hecho como el corrupto antiguo, comportarse como un caballero aznariano e invitar a la periodista de eldiario.es a cenar de puta madre y, en las copas, susurrarle sibilinamente:

—¡Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar!

Mandarle un wasap para amenazarla con esa grosería es impropio de un jefe de gabinete, y denigra a la periodista. Nos dan a los periodistas tan poca importancia que ya ni nos invitan a una cena y a unas copas antes de amenazarnos con trituraciones y cierres. Lo hacen por wasap. Como una ex pareja cualquiera. Y supongo que son muy tontos o no les importa que enseguida salga su wasap en las portadas. O quizá les interesa. Es delicado enigma.

Porque si un jefe de gabinete de Ayuso envía por wasap una amenaza a una periodista, malicio que lo hace sabiendo que la periodista lo va a publicar. En aquellas cenas de antaño que yo añoro, con los corruptos académicos de entonces, no había grabadoras ni teléfonos. La amenaza se quedaba entre tú y él, que es donde se tienen que quedar las amenazas.

MAR hizo público su desafío para cerrar eldiario.es como un pistolero de OK Corral. Quiere que todos sepamos que puede "triturar y cerrar" un periódico.

En la historia del periodismo español, se constatan numerosas amenazas de poderes políticos contra el derecho a la información. Pero se ejecutaban con discreta violencia. El wasap de MAR a la periodista de eldiario.es es una hormonada de adolescente celoso. Es tu vídeo follando en Tik-Tok. Es tremendamente impúdico.

Nuestra fascistería institucional se está volviendo descarada. Ya amenaza hasta con cerrar periódicos. La Comunidad de Madrid nos acaba de decir por fuente más que solvente que puede "triturar" la libertad de información. Se burlan sin pudor de nuestros derechos fundamentales porque creen que su prepotencia devora a una democracia que no se resiste. Y quizá tengan razón.