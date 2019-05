Confunde una sombrilla con una mujer disfrazada de ‘El cuento de la criada’ y llama a la policía para evitar su suicidio

Strambotic

El cuento de la sombrilla, edición Nueva York. Una transeúnte neoyorkina hizo su buena acción del día al “evitar” el suicidio de lo que creyó que era una mujer ataviada con el hábito rojo que visten las criadas de ‘El cuento de la criada’, la distópica serie de HBO basada en la novela homónima de Margaret Atwood.

Casey McCormick publicó un tuit en el que contaba el disparatado equívoco con una encomiable economía narrativa: “Hoy he visto una mujer vestida de Criada a punto de saltar de un edificio. Llamé a la policía”. Efectivamente, en la primera foto se puede apreciar lo que, muy lejanamente, pudiera ser Dedaniel (la criada tuerta) a punto de lanzarse sobre el duro suelo de Manhattan.

Today I thought I saw a woman dressed as a handmaid about to jump from a building. I called 911. pic.twitter.com/EIrz6wR0bz

— Casey McCormick (@itsmeCaseyMc) 21 de mayo de 2019