Una modelo destroza a martillazos una estatua de 200 años de antigüedad para conseguir más seguidores en Instagram

“Todo vale para conseguir más seguidores”. El imperativo categórico de “cara anchoa” la aplicó a golpe de martillo la joven ‘influencer’ polaca Julia Stonska, destrozando una estatua de 200 años de antigüedad situada en el Swiss Valley Park de Varsovia.

Entre risas, Julia, de 21 años, rompió la nariz de la estatua a martillazos en un vídeo que publicó en sus ‘stories’ para sus 5.900 seguidores, con la taimada intención de lograr notoriedad. El vídeo fue subido a la cuenta de Instagram de su cómplice, y la joven Stonska fue etiquetada en el mismo.

Por suerte, el sentido común se impuso y las redes censuraron unánimemente la vandálica acción de la supuesta ‘influencer’. Un día después, la modelo se disculpó con estas palabras: “Lo que ocurrió ayer no tenía que haber pasado y lamento lo que hice, en serio. Soy tan estúpida. No voy a comentar por qué lo hice, porque se trata de un asunto privado, pero quiero pedir perdón a todo el mundo”. Lo siento mucho, no volverá a pasar, etc.

La reprobación generalizada del vídeo de Julia también tendrá consecuencias sobre el bolsillo de la idiota modelo: el banco online mBank que iba a realizar una campaña de publicidad con Stonska ha cancelado cualquier colaboración, presente o futura, con la modelo. “Definitivamente, no aprobamos este comportamiento. No está entre nuestros planes contar con esta persona para futuras campañas”, zanjó un portavoz de la entidad.



La modelo no ha vuelto a publicar en su cuenta de Instagram desde el incidente y ha aumentado muy discretamente su número de seguidores: 6.500, aunque muchos e los que tenía anteriormente han dicho “do widzenia” a la precoz attention bitch.

