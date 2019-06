Una anciana de 93 años consigue cumplir su último deseo: ser arrestada por la policía

Strambotic

Josie Birds ha sido durante toda su larga vida una ciudadana ejemplar: nunca ha infringido la ley, ha sido buena madre y mejor abuela, e incluso separaba religiosamente la basura en su contenedor correspondiente. Pero la buena mujer tenía un deseo “antes de que sea demasiado tarde”: sentir qué se siente al ser arrestada.

El deseo lo ha hecho realidad la Policía de Manchester, que envió una patrulla al domicilio de Josie, de 93 años, la arrestó sin que mediara delito alguno, la puso las esposas y, finalmente, la condujo a comisaría, donde fue informada de sus derechos… y puesta en libertad sin cargos.

A big thank you to @gmpolice for “arresting” my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it’s too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv

