Un borracho a los mandos de un tanque soviético siembra el terror en una ciudad polaca

Foto: Twojepajeczno.

La policía de la región central de Polonia recibió a última hora de la tarde una llamada sobre un incidente que tiene todos los visos de despertar las teorías conspirativas sobre Rusia, según informa RT. Un vecino sembró el pánico en la ciudad de Pajeczno al conducir un tanque de fabricación soviética T-55 a toda velocidad por la calle principal.

Cuando la policía llegó l lugar de los hechos se encontró un tanque de la era soviética aparcado de cualquier manera en la calzada de la vía principal de la localidad, y dos de sus ocupantes en los alrededores, uno de los cuales era un hombre de 49 años severamente intoxicado que había pilotado el vehículo militar hasta allí.

Just another day in Poland: drunken man drives tank in a small town of Pajeczno https://t.co/C0VPyV0hY1

— ????Karol???? (@scullaaaaaay) 14 de junio de 2019