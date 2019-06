Carlos Bardem se niega a responder a un periodista de OK Diario: “Búscate otro medio de trabajo más digno”

Iñaki Berazaluce

Está muy extendida la idea errónea de que cualquier famoso está “obligado”, siempre y en cualquier circunstancia, a responder a cualquier periodista. Este equívoco proviene, posiblemente, de la obligación que tienen los políticos de atender a los medios de comunicación, al menos en una rueda de prensa, y no a través de una TV de plasma, como alguna vez hizo nuestro añorado Mariano Rajoy.

La reflexión viene al caso de la contundente respuesta que el actor y escritor Carlos Bardem dio a un periodista de OK Diario -para más inri llamado Borja– durante una sesión de firmas de la Feria del Libro en Madrid. Bardem declinó responder las preguntas del reportero y, ante la indignación del mismo, le soltó un “zasca” que aún resuena en el Retiro: “Búscate otro medio de trabajo más digno”.

El vídeo, que ya está viralizando a través de Facebook, está grabado por el mismo agraviado, valga la aliteración. El tenso diálogo entre Borja Jiménez y Bardem es como sigue:

-Buenas, que quería preguntarte por los recientes resultados electorales de Podemos…

-Ya. No he venido a hablar de política, he venido a hablar de mi libro.

-Ya, pero tú te has posicionado muchas veces políticamente…

-Sí, pero no para tu periódico.

-¿No quieres contestarme ninguna pregunta?

-No quiero nada que tenga que ver con Eduardo Inda.

-¿Por qué?

-Porque me parece que es un… no es un periodista… Búscate otro medio de trabajo más digno.

-¿Llamas indigno a mi periódico?

-Sí