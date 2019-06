Un repartidor de Telepizza se hace pasar en Twitter por cliente insatisfecho y la empresa muerde el anzuelo

Iñaki Berazaluce

Montaje de @tikotikoh.

El secreto está en el ‘zasca’. La distancia en el mundo real entre los directivos de Telepizza, la multinacional española de fast-food que cotiza en bolsa, y uno de sus humildes repartidores en moto es inabarcable, pero se reduce sobremanera en Twitter.

Según han denunciado los sindicatos, Telepizza se niega a aplicar a sus trabajadores la subida del salario mínimo (de 740 a 900 euros) decretada por el Gobierno a finales de 2018. Un repartidor cabreado de Telepizza lanzó un señuelo a la empresa, haciéndose pasar por un cliente insatisfecho en Twitter. Con un mensaje calculadamente ambiguo, Hikikomori publicó el siguiente tuit:

“Estoy muy decepcionado con el trato que he recibido en una tienda @telepizza_es en Madrid. Ésas no son formas de hablar a la gente. No pienso volver jamás”.