La “factura de los cojones” del bar de Bermeo también llega a Fox News

Iñaki Berazaluce

El Bar Eguzki de Bermeo ya juega en las grandes ligas, nada menos que en Fox News, codeándose con Donald Trump y su próxima guerra contra Irán. Recapitulemos: el pasado 6 de junio, Strambotic se hacía eco de la desternillante factura emitida por un bar de Bermeo en la que se cobraba a un cliente 10 euros “Por tocar los cojones”, duplicando el importe total de la “multa”.

Aquella noticia (“Así se las gastan en Bermeo: Vinos y copas, 11 euros. Por tocas los cojones, 10 euros”) se hizo rápidamente viral y el resto de los medios empezaron a hacer eco de aquel absurdo ‘breaking news’, primero los nacionales -sin citar ni enlazar, como es costumbre aquí- y luego los internacionales, estos sí, enlazando fuentes y tuits.

Esta mañana nos escribió la tuitera Goizalde Landabaso para contarnos que el Bar Eguzki y la “factura de los cojones” había llegado nada menos que a Fox News, vía su tuit, en euskera y enlazando a Strambotic, como debe ser: “Waitress charges patron extra $11 surcharge for being annoying”, titula Alexandra Deabler su versión de los hechos, que pierde toda la gracia al traducirla:

“A waitress charged a customer an extra $11 after he reportedly gave her a hard time during her shift.

The Bar Eguzki waitress in the Basque Country in Northern Spain presented the cheeky surcharge to the man, along with the phrase “Por tocar los cojones,” which literally translates to “for touching testicles” or, more colloquially, for being annoying to someone”.