Un ministro pakistaní aparece por error con orejas de gato en una retransmisión en Facebook Live

El filtro de gatos lo carga el diablo. En una absurda sucesión de errores, la persona encargada de retransmitir en Facebook Live una conferencia de un ministro pakistaní activó accidentalmente el “filtro de gatos”, y el mandatario y sus colaboradores aparecieron durante toda la comparecencia con orejas, hocico y bigotes felinos, para solaz de los internautas pakistaníes y del resto del mundo.

El ministro de Información Shoukat Yousufzai venía a hablar de su libro, esto es, de las últimas decisiones tomadas por la asamblea provincial de Khyber Pakhtukhwa, pero ningún internauta prestó demasiada atención a sus palabras, silenciadas por las risas que desató su careta virtual de gato, que iba saltando de cara en cara de cada participante en la charla.

“¿Quién ha dejado escapar los gatos?”, se preguntaba en Twitter un usuario el pasado viernes, mientras otro anunciaba solemne: “Pakistán trata de proyectar una imagen positiva a través de una ruda de prensa en Facebook con filtros de gatos de los ministros de la provincia de KP”, informa Gulf News.

You can’t beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt’s live presser on Facebook with cat filters.. ???? pic.twitter.com/xPRBC2CH6y

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai ???? !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB

— Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) 14 de junio de 2019