Así se vive en el kilómetro cuadrado más denso de Europa: Hospitalet de Llobregat

A tiro de piedra del centro de Barcelona se encuentra el kilómetro cuadrado más densamente poblado de toda Europa: 50.000 habitantes se hacinan en un cuadrado que va desde Collblanc a Torrasa, una concentración humana que duplica, ojo al dato, a la de la isla de Manhattan (27.330 habitantes/km2), y por encima de otras áreas altamente pobladas de megaurbes como París o Londres.

Con estos datos alguien podría concluir que Hospitalet, y más concretamente, el barrio de la Florida, está trufado de rascacielos de viviendas y que sus calles son algo así como el metro de Tokio en hora punta. Nada más lejos de la realidad: los edificios de la Florida rara vez levantan cuatro alturas desde el suelo y las calles aparecen casi desiertas un viernes por la mañana del mes de mayo, soleado y de agradable temperatura: grupos de abuelos tomando el vermú y echando la partida, señoras que van, o vienen, de la compra, y alguna pandilla de dominicanos o paquistaníes hablando de sus cosas de dominicanos y paquistaníes.

¿Dónde está la gente? “Algunos estarán en el trabajo, pero no son muchos, aquí no trabaja mucha gente” -me explica lacónico Antonio, el kioskero de la Avenida de Espanya-. “Estas casas de aquí -me dice mirando hacia los edificios de un amarillo desvalido de la Florida- “las habita gente mayor y muchos aprovechan el buen tiempo para irse a su pueblo o, los que pueden, al apartamento en la playa. El resto son inmigrantes, cada día más”.

Voy buscando alguna concentración humana que pueda llamarse como tal, ya que las calles no son muy diferentes de las de cualquier ciudad española de este tamaño un día de diario, así que voy al mercado. Tampoco hay “suerte”: algunos clientes, no muchos, pululan por los enormes pasillos del moderno mercado central del barrio. Encuentro un grupo de señores y señoras de edad avanzada escuchando con atención una charla sobre unos parches electrónicos para dejar de fumar que dan unos jóvenes en bata, disfrazados de enfermeros. Muy trash todo.

Me llama la atención la calidad del paño en el puesto del mercado: una mercería “de las de antes”, con toda la gama de batas, pijamas y audaces estampados que tanto gustan a cierto segmento de la población femenina. Como la propia Loli, dueña y dependienta hasta que consiga traspasar el negocio. “Claro que hay mucha gente en Hospitalet”, me responde. “No puedes andar por la calle, ahora quizá sí, pero por la tarde uno no puede ni sentarse en un banco”. Lo peor no es que haya mucha gente sino el tipo de gente: “Esto se ha llenado de extranjeros. La gente mayor que queda en el barrio está atemorizada, si no se van es porque no se lo pueden permitir”.

¿El Bronx de Barcelona?

Apenas son las 12 de la mañana y Hospitalet luce plácida y soleada. Empieza a hacer calor. ¿Se volverán estas calles tan peligrosas como dicen al caer la tarde, como me aseguran los vecinos? Le hago la pregunta a un mosso de Esquadra, que espera a un compañero en el coche patrulla. “Sí, la verdad es que en esa zona hay mucho lío por la noche”, contesta señalando hacia el barrio de La Florida. “Allí se han juntado los gitanos de toda la vida con una nueva ola de moros, sudamericanos y paquistaníes”, me explica Evaristo. “¿Peligros? Hombre, yo vivo en Barcelona y aquí hago turno de mañana. Los compañeros me cuentan que sí, que es bastante peligroso”.

Sin embargo, las estadísticas desmienten al policiía: la tasa de delitos en Hospitalet es de 5 por cada 100 habitantes, ocho veces menos que en el distrito de Ciudat Vella, el centro de Barcelona, el auténtico Bronx de Cataluña… y de España: 40 delitos por cada 100 habitantes, a razón de casi a medio palo por persona y año.

Vuelvo al barrio de la Florida. Bloques de cuatro plantas construidos en los años 50 para acoger a los inmigrantes andaluces y extremeños que llegaron a Barcelona durante el desarrollismo. Viviendas humildes, puro chabolismo vertical, que hoy da cobijo a otros inmigrantes más exóticos. Aquí todavía se pueden encontrar pisos por 50 o 60.000 euros o por 300 euros de alquiler, aunque, según me cuentan, muchos inquilinos ni siquiera pagan alquiler: son okupas.

Entro a tomar un refrigerio al bar más cañí del barrio: el 1×2. Media docena de abuelos juega la partida de media mañana. Me miran raro. Pido un agua con gas. Me miran más raro. Me mimetizo con la barra hasta que se acostumbran a mi presencia. La decoración del bar es ecléctica: fotos de equipos de fútbol, figuritas random y un mural de Chicago, the Windy City. Pregunto al camarero si me deja hacer una foto al póster del Atlético de Madrid. “¡No es el Atlético de Madrid! Es el Atlético Tetuán, que jugó en la Liga española hasta 1976!”. El dueño resulta ser marroquí -de la vieja hornada- de Tetuán y aquel Atlético rojiblanco era, en efecto, una filial del Atleti en tierra infiel.

Sigo mi camino en dirección al metro de Torrassa, límite meridional del kilómetro cuadrado más denso de Europa, no sin antes degustar la esencia del macarrismo local. El dueño del Bar Olvera se pone hecho un basilisco porque he hecho una foto del exterior de su humilde, casi decadente, establecimiento sin pedirl

e permiso. Borro la foto y le deseo “bon dia”. Cosas del hacinamiento, pienso mientras dirijo mis pasos a otros lares menos densos.

