La verdadera historia de la canción ‘Maná, Maná’ de Barrio Sésamo

Su título original es ‘Mah Nà Mah Nà‘ y, aunque esta canción con letra onomatopéyica todos la asociaremos para siempre con el ‘Maná Maná‘ de Barrio Sésamo, lo cierto es que su origen poco tiene que ver con el público infantil.

Su compositor, el italiano Piero Umiliani, la creó en 1968 como banda sonora para la película ‘Sweden, Heaven and Hell‘ (‘Suecia, infierno y paraíso’) que era una especie de documental sobre la actividad sexual en Suecia. No intentes buscar un significado a la letra de la canción por que no lo tiene.

Aquí tenéis la escena de la película en la que apareció la canción por primera vez, acompañando a un grupo de suecas al interior de una sauna y alimentando el mito que sobre las suecas hubo en las costas de nuestro país en los años setenta y al que tanto recurrió nuestro cine.

Al año siguiente, el cantautor francés Henri Salvador hizo una adaptación del tema que lo convirtió en ‘Mais Non, Mais Non‘ (Pero no, pero no) y que por primera vez incluía letra.

Pero no fue hasta su aparición en el Show de los Muppets el 19 de noviembre de 1969 cuando el tema alcanzó fama mundial, primero interpretada por Mahna Mahna y los Snowths y más tarde en Barrio Sésamo por el personaje Bip Bippadotta junto a dos acompañantes femeninas cuyo nombre desconocemos.

Desde entonces se han hecho infinidad de versiones de la famosa sintonía y el tema ha aparecido en un montón de series y anuncios de televisión. La recordamos acompañando a Benny Hill en una utilización de la canción más cercana a sus origen erótico, que a la inocente versión de los muñecos de trapo que la hicieron famosa.

Seguro que a partir de ahora la vas a ver de otra manera.

Y, si te has quedado con ganas, no te pierdas el documental completo ‘Sweden, Heaven and Hell‘ , con escenas más calientes que una sauna en Albacete.

Artículo original en Yo Fui a EGB. (¡Gracias, amigos!).

