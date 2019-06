Un millonario quiere construir una muñeca que sea una réplica exacta de su ex mujer

Strambotic

“¿Puede alguien ayudar a este millonario desesperado?”. Este anuncio apareció en la tienda de lujo online HushHush.com acompañado con la “inusual petición” del comercio online: un anónimo millonario buscaba a alguien capaz de construir una réplica exacta de su ex mujer, de 35 años, que había abandonado al hombre tras 18 meses de relación.

El hombre asegura en su carta estar “desolado” porque “ella es la única mujer que he conocido y no puedo afrontar la idea de intimar con nadie más”. El demandante se dirige a HushHush porque, afirma, “si bien hay empresas que ofrecen personalización de sus muñecas sexuales, ninguna alcanza el nivel de detalle que estoy buscando”.

“Tengo cientos de fotografías suyas que pueden usarse para modelar la muñeca -prosigue la carta-, pero lo más importante es que tiene que emular a la perfección su cabellera pelirroja, que me gustaría que fuera de pelo real. De los otros materiales no me importa demasiado, pero en éste me gustaría que se pareciera lo más posible”.

La tienda online ha decidido publicar el mensaje -salvaguardando la identidad del demandante- porque “nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a cumplir sus sueños, conectándoles con los vendedores de productos y servicios. En este caso, no nos bastamos para satisfacer esta petición, así que pedimos a la concurrencia que nos eche una mano”.

“Te quiero, muñeca”

Puede que la petición del anónimo millonario suene un poco ‘Black Mirror’, pero lo cierto es que no es la primera vez -ni será la última- que un despechado, o un viudo, trate de reemplazar a su mujer con una versión de silicona.

En 2016, un médico jubilado del sur de China gastó más de 2.000 euros en fabricar una silente réplica de su esposa, fallecida de cáncer un año atrás. El hombre, de 70 años, disfrutó de la compañía de la muñeca hasta que ésta empezó a deteriorarse por exceso de uso.

Unos años antes, en 2009, un empresario italiano de San Vediamo gastó la nada desdeñable cifra de 15.000 euros en construir una muñeca “idéntica a su ex pareja”, con el mismo pelo, las mismas uñas y, ya de paso, un poco más de tetas, según escribe el Becario de 20 Minutos.

