El indignante móvil “sólo para mujeres” de Xiaomi, centrado en ‘selfies’ y “modo belleza”

Los atentos lectores de Strambotic conocen de sobra cómo se las ingenia el departamento de I+D de una corporación cuando quiere lanzar un producto para el mercado femenino, esto es, un producto “feminista”: pintarlo de rosa y subirle el precio.

El fabricante Xiaomi quiere subirse a este carro y ha anunciado su primer smartphone diseñado específicamente pensando en las mujeres. ¿Adivinas cuáles son las características del nuevo Xiaomi CC? Efectivamente, está “centrado en ‘selfies’” y viene cargado de aplicaciones pensadas para potenciar la belleza, algo que, según el fabricante, encaja a la perfección con la forma de ser de las mujeres.

El anuncio en cuestión podría ser una broma en plan El Mundo Today o un globo sonda para testar los límites de la paciencia de las feministas, pero no, se trata de un lanzamiento en toda regla. Como cabría esperar, la reacción de las redes ha sido tan visceral que medios como el suplemento de tecnología de El Mundo (el original, no el “Today”) han retirado la noticia de sus páginas para no identificarse con el torpe anuncio de Xiaomi.

“Espero que sea rosa para que mi mano de mujer pueda cogerlo”, ironizaba Paula (@pppua) en Twitter. “Me preocupa que no venga también con espejito y perfumero”, coincidía la periodista Patricia Fernández de Lis, enlazando a la -ya desaparecida- noticia de El Mundo.

Xiaomi anuncia un móvil “solo para mujeres” centrado en los selfis y con “tecnología avanzada de belleza de Inteligencia Artificial”. Me preocupa que no venga también con espejito y perfumero https://t.co/A9mgLHasH6 — Patricia Fernández de Lis (@pflis) 24 de junio de 2019

Las críticas ha habían arreciado hace unos meses, cuando la marca anunció una nueva versión del sistema operativo que añadía “unos filtros y retoques especiales para mujeres: una función de modelado corporal que buscaba realzar su figura, más altura, más delgadez y más delicadeza”, según explica Código Nuevo.

El Xiaomi Mi 9 llegará con una función de modelado corporal para realzar la figura de las mujeres en las fotografías https://t.co/rRmC4NIYyd pic.twitter.com/goYVtIjRZo — HTCMania (@htcmania) 18 de febrero de 2019

