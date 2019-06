Pide una tarta de cumpleaños de Mariah Carey y le regalan una con la cara de Marie Curie

Strambotic

La mejor equivocación de tarta de todos los tiempos. Una mujer inglesa pidió a sus compañeros de trabajo una tarta de cumpleaños con la cara de Mariah Carey, la diva de estilo “melismático” (eso dice la Wikipedia), pero la repostería se hizo la manga pastelera un lío y entregó un pastel con la cara de Marie Curie, la científica que descubrió la radiactividad.

La severa estampa de madame Curie no invitaba precisamente a celebrar una fiesta pero, a cambio, ha hecho felices a miles de internautas de Gran Bretaña y parte del extranjero, que están compartiendo masivamente la divertida foto en las redes sociales.

“Mi prima en Inglaterra le dijo a sus colegas que quería un pastel de cumpleaños de Mariah Carey. Ellos lo entendieron mal, y este es el pastel que le regalaron en su lugar. Es una Marie Curie muy festiva”, escribió el viernes pasado Harriet Alida Lye en su cuenta de Twitter junto a la imagen de la tarta.

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD

— Harriet Alida Lye (@harrietalida) 14 de junio de 2019