El ‘yate para pobres’ que lo está petando en Amazon

El que no tiene yate es porque no quiere, ya te digo. O porque no tiene los 300 euros que cuesta el “yate para pobres” que ha puesto a la venta Amazon, con gran éxito de crítica y público (y entonces ya no es pobre, sino desarrapado). Obviamente, el producto no se llama así, sino el mucho más enrevesado nombre de ‘6-Person Inflatable Bay Breeze Boat Island Party Island’, a la venta en Amazon.com por 350 dólares.

Se trata de una gigantesca colchoneta hinchable (pesa 30 kilos en seco) para seis personas que cuenta con nevera para el pack de cervezas Skol e incluso una piscina para los chavales. No tiene remos, eso sí, porque su objetivo es flotar en el océano de los productos aspiracionales, no navegar.

Lo de “yate para pobres” no es exclusivamente una broma de los internautas sino del propio Amazon, que lo anunció en su página como “un yate para quienes ganan el salario mínimo en España”. Qué cachondos.

Ciertamente, el ‘yate para pobres’ solo es el buque insignia de toda una gama de embarcaciones hinchables gigantescas que hacen sombra a los flamencos gigantes que proliferaron el pasado verano en nuestras playas. En esta categoría juega el ciclópeo cisne Sunny Swam, también de seis plazas, por 180 dólares, o su primo, el flamenco gigante Giant Flamingo Float, que promete un sinfín de aventuras por apenas 240 dólares.

Y todo esto en un mar atestado de plásticos, microplásticos y otros residuos del turbocapitalismo, por lo que nosotros nos quedamos con este simpático ataúd flotante del diseñador Andrew Greenbaum, mucho más acorde a los tiempos que corren:

Visto en Amazon, vía La Opinión de Murcia. Con información de Cosmopolitan.

