“Muere la cerda de Miley Cyrus”: 22 titulares para mear y no echar gota

En los tiempos del clickbait, Juanjo de la Iglesia se hubiera puesto las botas con su recordado ‘Curso de ética periodística’. “Vean si no (dígase con voz engolada) este ingenioso redactor de Fórmula TV que no tuvo reparo en titular «Muere la cerda de Miley Cyrus» ¿Era necesario el malicioso doble sentido de la frase? Tal vez no, pero lo cierto es que la broma creó escuela y al día siguiente, otros, como o Europa FM, la hicieron suya.

Vivimos 20 Minutos en la época de Twitter, los francotiradores del titular, la ironía y el juego de palabras tontorrón, así que no se sorprenda si en su navegación se topa con titulares como el ingenioso “Rivera se ha puesto ‘Malu’” (Periodista Digital) o el inolvidable “Ramiro Folla: la única buena noticia local”, de ‘La Región’.

A continuación, una colección de titulares que parecen salidos de El Mundo Today, pero que son reales como la vida misma:

«Como si fuesen seres normales» 1968 pic.twitter.com/hk1NFpJPSY — Javier Ochagavía (@Javikinkman) 9 de febrero de 2016

Visto en ‘La Región’. Con perlas informativas de El Diario, Parece Del Mundo Today, CabroWorld, Telediaria y 233 Grados.

