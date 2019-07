Santy Pérez, autor de ‘Almeida Carapolla’: “Que Madrid tenga de alcalde a Almeida es una broma de mal gusto”

Iñaki Berazaluce

El cantautor madrileño Santy Pérez asegura no tener nada personal contra José Luis Martínez-Almeida, nuevo alcalde de Madrid y ya apodado, muy a su pesar, “Carapolla”: “Puede que hasta me cayera bien personalmente, pero me siento insultado por su política, desde que ha llegado no ha hecho más que destruir lo que hizo Carmena… y censurar a Def Con Dos. Si llego a escribir la canción unos días después, le hubiera añadido una estrofa con otros epítetos”, me cuenta por teléfono entre concierto y concierto de su última gira.

Pérez es el autor del tema ‘Almeida Carapolla’, una canción que es la guinda de un inmenso pastel, el meme #AlmeidaCarapolla que esta semana ha sacudido Madrid y su periferia a raíz de un ridículo intento de censura a unos chavales de Vicálvaro. Pérez quiere dejar claro que su canción “no va contra el señor Martínez-Almeida, sino dedicada al meme”. Lo dice, más que nada, porque ya tuvo problemas con la ley por ciertos “comentarios jocosos sobre el Borbón Emérito” en una canción que grabó hace varios años. Aquello quedó en agua de borrajas, como seguramente quede esto, si es que alguien tiene la desatinada idea de denunciar.

“El problema -afirma Pérez- es que tenemos unos políticos completamente estúpidos, en el sentido de ignorantes, y si ven que hay focos de atención en los que se expresan opiniones discordantes, potencialmente subversivos, como sucede a veces en las redes sociales, tratan de acallarlos”.

‘Día Inda’

Ayer viernes, tanto Santy como yo tuvimos un “día Inda”. Yo soñé con él y lo primero que vi cuando abrí el Facebook es que OK Diario también se sumaba a la campaña #AlmeidaCarapolla: “Podemos incita al odio: difunde pegatinas y pintadas con el lema ‘Almeida Carapolla’”. Al final de la noticia aparece el vídeo de Santy Pérez y su ya célebre ‘Almeida Carapolla’, así como un extracto de la letra: “Quizá son primos sus padres y por eso es subnormal”.

“Me hizo mucha ilusión salir el OK Diario, es mucho más de lo que podía aspirar –asegura Santy Pérez. OK Diario es un medio de entretenimiento, no de comunicación. Es una especie de versión cutre de ‘Sálvame’, sobre noticias hechas al antojo del señor Inda, que es un bufón”.

Seguramente algún cínico podría concluir que Santy Pérez compuso su canción para conseguir notoriedad insultando al alcalde que eligen los vecinos. El cantautor niega la mayor: “No pensaba que fuese a tener esta repercusión. La colgué para que la escucharan mis seguidores en las redes”. “En realidad -apuntilla-, ni si quiera tenía intención de componer nada, pero es que la frase “Almeida Carapolla” es muy cantable, y a medida que comentaba el tema de la pegatina con un compañero de trabajo, la canción me iba saliendo sola”.

El estilo habitual de Santy es el rock, “no canciones verbeneras como esta de Almeida”, explica. “Lo que sí creo que es necesario es reírse de los que se ríen de ti. Para mí, que de todos los candidatos a la alcaldía de Madrid salga Almeida es una broma de mal gusto”.

Todo lo que Vd. quiso saber sobre Santy Pérez. Con información de OK Diario.

BONUS TRACK: “Almeida Carapolla” ya tiene su canción

BONUS TRACK: “Me han multado por llevar una pegatina de ‘Almeida carapolla’ en las fiestas de Vicálvaro”

