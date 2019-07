“Me han multado por llevar una pegatina de «Almeida carapolla» en las fiestas de Vicálvaro”

Iñaki Berazaluce

“Almeida carapolla, seremos tu peor pesadilla”. Este es el mensaje que aparecía en una pegatina con la cara del nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y por el que ha sido sancionado un joven durante las fiestas del madrileño barrio de Vicálvaro, que se celebraron el pasado fin de semana.

“Ayer, en las fiestas de Vicálvaro, me regalaron está pegatina tan chula por la que ME HAN SANCIONADO administrativamente, es decir me han puesto una multa por insultar a una “autoridad”. La llevaba pegada en la camiseta.

El nuevo ayuntamiento fascista que tenemos se muestra implacable y represor. No fui el único. EN ESTE PUNTO ESTAMOS.

Espero que el funcionario que me multó y me saco las fotitos del DNI junto a la pegatina sea condecorado y le den muchas palmaditas en la espalda. Menudo CABRÓN”, relata Brecho KV en un post en su perfil de Facebook. Brecho aparece en la red social como administrador de Komando Vikálvaro, un grupo de rap.

El delito leve por “falta de respeto a la autoridad” fue introducido en el código penal en julio de 2015, según explica la página Mundo Jurídico: El Código Penal contempla que “Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses”.

En una actualización del post realizada hoy mismo, Brecho KV relata que : “Tras acudir a comisaría a aclarar e informarme de este asunto, se me aclaran (de muy malas formas por cierto), que la denuncia ha sido puesta y que no hay sanción a día de hoy, si no que esa denuncia propone una sanción administrativa, que se puede dar o no. Veremos en qué acaba”.

La tortuosa relación de Almeida con el distrito de Vicálvaro (70.000 habitantes, 4.719 votos para el PP frente a 12.300 para Carmena) empezó en la pasada campaña electoral. El ahora alcalde intentó borrar una pintada con las siglas A.C.A.B. (“All Cops Are Bastard”), pero acabó sacándole brillo. Días después, apareció en el mismo lugar otra pintada con la leyenda que puede convertirse en su mote: “Almeida carapolla”.

Oye @AlmeidaPP_ te han vuelto a hacer un A.C.A.B. en Vicálvaro donde hiciste el paripé. (Almeida Carapolla Ahora Bórralo). pic.twitter.com/3boItj1vKC — Johnnycogiósucerveza (@Albersicambias) 20 de mayo de 2019

Visto en Facebook. Con información de Mundo Jurídico y El Plural.

¡Síguenos en Facetrambotic y en Twitterbotic!

Y además…

–El artista que lleva once años fotografiando todo lo que toca con la mano derecha

– Diez ciudades europeas que tomaron su nombre del cannabis

–No estaba muerto, estaba de parranda: un hombre incinerado aparece vivo tras dos meses de borrachera