¿Están fumigando el colegio de tus hijos con avionetas cargadas de piojos?

Iñaki Berazaluce

Esta liendre de teoría la conspiración la lanzó un padre preocupado en un grupo de Facebook y dice así:

“Ustedes no sabéis el colmo de la avioneta, lo que se escucha por aquí por donde yo vivo cuando pasa la avioneta a los días hay piojos en el colegio (emojis de “pensar”). Eso ya creo que no lo habíais escuchado pero es una coincidencia tremenda. Cuando bajan las ventas de lociones para los piojos vumm, vummm la avioneta y problema resuelto”.

Entonces, ¿están fumigando el colegio de tus hijos con avionetas de piojos? La respuesta es no (en principio), pero la pregunta que realmente debería preocuparnos es otra: ¿qué mierda tiene la gente en la cabeza para creer que los fabricantes de champús antipiojos se dedican a rociar los colegios con avionetas cargadas de pediculus humanus para vender más champús?

La conspiración de las avionetas cargadas de piojos toma lo mejor de dos conspiraciones previas: la muy popular de los chemtrails y la no tan popular, pero pujante grupos de WhatsApp de padres, de que existen “granjas de piojos” financiadas, cómo no, por las pérfidas farmacéuticas. Por supuesto, la conspiración de la lluvia de piojos está aún en fase de crisálida -de sospecha- si bien es conveniente mantenerse alerta: he encontrado varias referencias a las avionetas de piojos en internet desde 2008, todas en castellano; estamos, por tanto, hablando de una teoría de la conspiración 100% española. Española y piojosa.

La sombra de una sospecha

¿Cómo podemos desmentir el (presunto) bulo de las avionetas cargadas de piojos? No va a ser fácil, claro. Por un lado, no tenemos pruebas de la inexistencia de las avionetas, y si llamamos a preguntar a Filvit Champú ya sabemos lo que nos van a responder. Por otro lado, este blog forma parte de la “información oficial”, así que con toda seguridad estemos a sueldo de las farmacéuticas. Jaque mate.

La única opción que nos queda es seguir el consejo de @Albagarnie y contraatacar a teoría conspiranoica con una teoría conspiranoica todavía más bestia, para desarbolar al suspicaz. Las avionetas de piojos forma de un plan de la Nasa para distraer la atención de la verdadera confabulación: la Tierra es un gigantesco plato que flota en el espacio.

Visto en Chemtrails Lepe. Con información de Strambotic.

BONUS TRACK: Los ‘instagramers’ están enfermando por bañarse en las aguas turquesas del monte Neme, el Chernóbil gallego

