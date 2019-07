Un ex policía se ofrece como guardaespaldas para los turistas en Barcelona

Iñaki Berazaluce

Foto de la octavilla, compartida por @3por_ciento.

Como bien sabe cualquiera que haya visitado últimamente Barcelona, en el momento que pones el pie en la ciudad te asalta una turma de “menas”, te secuestra el taxista en el maletero y, con suerte, sobrevives a un tiroteo entre bandas rivales de narcos. Es broma, claro. En Barcelona no sucede nada (o casi nada) de esto, pero hay quien quiere aprovecharse del miedo que suscita el rampante crecimiento de la delincuencia en la ciudad condal durante los últimos años.

Gaina Ian Toni, que asegura haber sido policía en Rumanía, ofrece sus servicios como guardaespaldas a los turistas en Barcelona con el siguiente anuncio:

Llamamos al teléfono que aparece en el cartel para contratar los servicios de Ian Toni. Al otro lado de la línea responde una voz que habla tanto castellano como yo rumano, así que nos malentendemos en algo parecido al italiano: ¿cuánto cuesta contratarte? “Cinco euros” ¿?… ¿Y te ha llamado alguien? “Mucha gente”. Mira, Gaina, yo vivo en Ibiza, ¿en serio la cosa está tan peligrosa en Barcelona como para necesitar un guardaespaldas? “Yo voy a Ibiza en diez días. ¿Necesitas protección?” No, gracias. Todo bien por aquí.

“Barcelona no es Caracas”

¿Pero realmente Barcelona se ha puesto tan peligrosa como para plantearse siquiera contratar los servicios de un guardaespaldas? La respuesta me la da una amiga, Dolors, que vive en el linde del Raval, lo que viene siendo el Bronx de Barcelona:

“Yo no tengo esa percepción de que sea peligroso moverte en Barcelona. Hay algo de realidad: lo de los manteros se fue un poco de madre, y también tenemos muchos “menas”, que están por ahí desperdigados y, como son adolescentes, son un poco peligrosos, y el Raval está lleno de yonquis, porque ha vuelto la heroína. Contado así, puede parecer chungo, pero lo cierto es que yo voy sola en el metro, vivo en el Raval y no tengo miedo de ir por la calle. ¿Que veo degradación? Pues sí, y pensaba que nunca iba a decir esto, pero se necesita algo de mano dura para que esto no se nos vaya de madre”.