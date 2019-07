Mapa: las comunidades autónomas que más beben (y las que más bebían hace 40 años)

Iñaki Berazaluce

Cada vez bebemos menos. O mejor dicho, bebemos menos alcohol, pero muchísimos más refrescos. En 1981, cada español bebía, de media, 170 gramos diarias de bebidas alcohólicas y casi la mitad (98 gramos) de bebidas no alcohólicas, incluyendo refrescos, zumos y agua envasada. 35 años después, en 2014, el consumo de alcohol se ha desplomado a menos de la mitad (72 gramos/día), mientras el de bebidas no alcohólicas se ha multiplicado por 3,6, hasta alcanzar la inquietante cifra de 332 gramos por cabeza y día.

Estos son algunos de los datos del estudio realizado en 2016 por un grupo de nutricionistas por encargo de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), algo así como el “eje del mal” de la industria alimentaria (vean el listado de los miembros de este club). Los datos están extraídos de la Encuesta Nacional de Consumo y del INE y han servido para confeccionar los dos mapas que ilustran este artículo.

Llama la atención no solo la caída generalizada del consumo de alcohol, sino la irregular distribución (y disminución) del mismo. En 1980-81, Galicia era, con mucha diferencia, la región más alcohólica de España, con unos disparatados 408 gramos, equivalente a media botella diaria de Ribeiro por cabeza, abstemios incluidos. 35 años después, en 2014, los borrachos gallegos han desaparecido, han muerto de cirrosis o, más improbablemente, se han pasado al healthy style of life: Galicia es en la actualidad la tercera región donde menos se bebe, un par de cañas por delante de Castilla y León y Cantabria. ¿Hubiesen apostado ustedes por este ranking de la sobriedad? Yo no.

En el otro extremo de la barra, los aborígenes de las Canarias siguen bebiendo lo mismo, es decir, poquito, desde 1981 hasta la actualidad, 63 y 61,2 gramos de bebidas alcohólicas (no de alcohol puro) diarios. Extremadura es otro ejemplo de mesura histórica en el beber: de 90 gramos diarios (menos que los murcianos de nuestros días) a unos moderadísimos 67,6 en la actualidad.

Entonces, ¿quiénes son los que más beben en la actualidad? Descartados gallegos y asturianos, ¿quién nos queda? ¿los insaciables vascos, los dionisíacos riojanos, los dipsómanos navarros? Frío, frío. O calor, calor: los peculiares murcianos, excesivos en el beber, extremistas en el votar y excéntricos en el masturbar.

