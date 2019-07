Estas son las playas de España que podrían quedar arrasadas por un tsunami

Jaime Noguera

El 1 de septiembre de 1755, entre las entre las 09:30​ y las 09:40 de la mañana se produjo el Terremoto de Lisboa, con una potencia que se estima en 9 en la escala de Ritcher. En España, el terrible temblor de tierra causó en torno a 5.300 víctimas, viéndose especialmente azotadas las costas de Huelva o Cádiz (tan solo una hora después de producirse el temblor de tierra) por olas de hasta doce metros de altura.

El experto en riesgos naturales e investigador del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, Ignacio Aguirre, ha afirmado que “hay una gran amenaza de tsunami en España”, concretamente “el sur de España y este del Mediterráneo” tiene una sismicidad activa que le hace muy proclive a sufrir tsunamis, según informa 20 Minutos.

Usando un simulador de tsunamis virtuales, hemos confeccionado unos mapas para soltarte algo el estómago mientras ves lo que podría hacerle a tu zona de playa favorita una ola gigante. (Redoble de tambores) Y las playas más sumergidas serían…

Las de la costa atlántica andaluza

Las paradisíacas playas de La Barrosa, en Chiclana, Valdelagrana, en Puerto de Santa María o El Camarón, en Chipiona, (municipio gaditano en el que murieron 4 personas a causa del tsunami de 1755) son famosas por sus altas concentraciones en yodo y sus aguas tranquilas, además, dispone de numerosos servicios que las hacen ideales para pasar un buen rato, por no olvidar los chiringuitos donde darse un homenaje a base de buen marisco.

Sin embargo, los municipios de la costa oeste de la provincia de Cádiz, junto a la zona de extramuros de la capital gaditana, serían de las más afectadas (por no decir “inundadas”) en caso de tsunami, según estudios del proyecto Transfer del Instituto Geográfico Nacional.

La gran olsa del siglo XVIII afectó también a Huelva, llegando hasta Lepe. Los expertos, según publicó el Diario de Huelva, afirman que un evento similar podría dejar hasta 112.000 víctimas en la provincia.

Según aseguró Emilio Carreño, responsable del Centro Nacional de Información Sísmica, a El Ideal ), el mayor peligro está en el Atlántico.

“Hay una zona sísmicamente activa, conocida como banco de Gorringe, en la que se podría originar un fuerte seísmo subterráneo con movimiento vertical de las placas que provocaría un tsunami muy peligroso para la Península y para Canarias“

Según José Antonio Álvarez, profesor de Geodinámica de la Universidad Complutense e investigador del Instituto de Hidráulica Ambiental IH Cantabria, los habitantes de esta costa, si sienten un terremoto y observan variaciones en el nivel del mar, tienen entre 30 y 50 minutos para ponerse a salvo sobre una altura superior a 10 metros. Pero tranquilos, según Emilio Carreño, parece que los pueden estar tranquilos hasta 2205, ya que ya que, como leemos en El el “periodo de retorno” de estos fenómenos establecido para la zona es de 450 años.

Hemos simulado un tsunami destructivo y con olas de 12 metros de altura y el mapa de la costa occidental andaluza quedaría tal que así. La sorpresa que nos da el simulador Tsunami Mapper, es que la ola se zamparía Doñana y llegaría hasta Sevilla.

Las gallegas

Apenas se han documentado estos fenómenos en Galicia, pero según escribe el profesor de Geografía de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Urbano Fra Paleo en su libro Riesgos naturales en Galicia. El encuentro entre naturaleza y sociedad, el area de Rías Bajas es particularmente vulnerable “por la existencia de un estrecho litoral de costas bajas rodeadas de fondos poco profundos, densidades de población altas o muy altas y un conjunto de infraestructuras de comunicación y actividades económicas que no están teniendo en cuenta el riesgo asociado a su emplazamiento“. ¡Adeus a Aguieira o Lariño!

Hemos consultado “o simulador” y nos ha dicho esto:

Las de Canarias

Según una investigación de los científicos Rafael París, Juan J. Coello Bravo, María Martín González, Karim Kelfoun y François Nauret publicada en la revista Nature, El Teide provocó en una de sus erupciones un megatsunami de 130 metros de altura. ¡Pero hace más de 170.000 años!

Que haga la tira de tiempo de esto no es algo por lo que relajarse. Los geólogos Simon Day y Steven Ward, publicaron en 2001 un análisis en la revista Geophysical Research Lettersun artículo en el que fantaseaban con la posibilidad de que, tras una erupción, el flanco occidental del volcán Cumbre Vieja (en isla de La Palma) acababase despeñándose hacia el mar. Según publicó El Confidencial el impacto máximo causado por un evento geológico de esa magnitud afectaría a algunos lugares clave de Canarias. “En La Palma, la ciudad de Santa Cruz sería golpeada por dos olas de inundación simultáneas con consecuencias devastadoras”. Además, debido a su ubicación, El Hierro y La Gomera serían también impactadas con fuerza.

La playa de Santa Cruz de la Palma, estrenada el año pasado vería sus 69.405 metros cuadrados destrozados. Los surferos tendrían que usar sus tablas para sortear casas y palmeras de Santa Catalina (al norte de La Gomera) y las piscinas naturales de Charco Manso, en El Hierro se verían desbordadas por la gran ola. Pero es que esta también afecta (en nuestro simulador) la isla de Tenerife, desde el Puerto de la Cruz y Candelaria a Los Gigantes o el el concurrido resort de Costa Adeje. Y llega hasta el sur de Gran Canaria. Taurito, Patalavaca, Arguineguín quedarían bajo las aguas.

Las de Baleares

Según recogió Onda Cero, el mes pasado los expertos participantes en la Reunión Internacional de la UNESCO sobre tsunamis celebrada en el el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, afirmaron que también las Baleares corren el riesgo sufrir un tsunami.

Los investigadores, que alertaron “que la sociedad piensa que estos eventos se producen cada cientos o miles de años”, pero lo cierto es que “puede ocurrir hoy o mañana”. Según el investigador del IH Cantabria y profesor de la Universidad de Cantabria (UC), Mauricio González, “En España, en el momento que a Protección Civil le digan que ha ocurrido un tsunami, por ejemplo, en Italia, no se va a poder hacer nada, primero porque no habrá emergencia, segundo porque la gente no estará preparada, ¿qué van a hacer?”

El pasado julio, numerosos pequeños tsunamis de más de metro y medio de alto golpearon las costas de las islas de Mallorca y Menorca. No se salvó prácticamente ninguna de las turísticas playas de las islas y en Santanyí (Mallorca), leemos en Diario de Avisos, una gran ola arrastró a toda una familia de turistas alemanes y mató al padre.

Al simular la catástrofe en Tsunami Mapper, Cala Millor, Costa dels Pins o Cala D’or, en el sur, se convierten en mini atlántidas, como Can Pastilla, todo el cabo Formentor, parte de la capital y Magaluf. No comments… Ah, bueno. Sí. Uno. En nuestro simulador, el tsunami solo tocaba en Menorca Cala en Bosc. En Ibiza solo Punta des Joncs y Punta Grossa. ¡Enhorabuena!

Las de la costa mediterránea.

La zona oriental español (principalmente la que va de Torrevieja al Estrecho de Gibraltar) es la que concentra mayor actividad sísmica. Como reveló ABC Ciencia, las principales fuentes de generación de tsunamis se encuentran en el norte de Argelia y, más lejos, en el mar Egeo.

Como vemos en nuestra simulación, si ocurriera un tsunami frente a Argelia, en menos de 30 minutos gran parte de la Costa del Sol se vería afectada por las olas. Ingleses y alemanes se las verían y desearían para soltar la jarra de sangría y correr hacia las zonas más elevadas de Mijas o Benalmádena.

Y la cosa no quedaría ahí, según el mismo medio, estudios recientes muestran que Almería y Murcia, se inundarían con un tsunami de apenas 3 metros. Según el simulador, en Elche y Alicante se mojarían los pies si la ola tuviese 12 metros.Y al que esa manta de agua le pille por la calle…

Un consejo, si os compráis casa en Torrevieja, Adra o San Javier, intentad tener a un francés de vecino. Ellos sí tienen sistema propio, el CENALT, así que ese jubilado pesado que no para de poner canciones de Maurice Chevalier podría saber las zonas de impacto de un tsunami, la magnitud del mismo en cada zona concreta y los tiempos exactos de llegada.Vive la France!

Nota: Sí, parece que la mayor parte de Cataluña y el País Vasco están libre de tsunamis. A mí que no me pregunten la razón, habrán pactado algo con Neptuno, oiga.

Con información de El Ideal, El Confidencial, Onda Cero, Diario de Avisos, ABC Ciencia, 20 Minutos y el libro Riesgos naturales en Galicia. El encuentro entre naturaleza y sociedad, de Urbano Fra Paleo. Mapas realizados con el Tsunami Mapper.



Jaime Noguera es el autor de la novela-tsunami 'España: Guerra Zombi'.

