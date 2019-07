Esta es la mariscada que te puedes comer en Galicia por 400 euros

Iñaki Berazaluce

Un turista italiano ha intentado hacer un ‘simpa’ en Formentera que estaba condenado al fracaso desde su misma base. Primero, porque se equivocó de lugar: uno puede irse sin pagar impunemente de un restaurante de Barcelona o de Sevilla capital, pero en Formentera no hay escapatoria, salvo huir en un fueraborda. Para más inri, el bribón se pasó de frenada en la comanda y alcanzó los 419 euros, superando por un par de ostras el límite de lo que la ley considera falta y entra en el terreno de la estafa. Mal asunto.

Sea como fuere, nuestros lectores se han mostrado sorprendidos por la cuantía de la factura, teniendo en cuenta lo «frugal» de la mariscada: “cuatro raciones de gambas y otras tres de ostras, arroz con bogavante, y un número indeterminado de cervezas”. ¿419 euros? En Formentera es casi barato. Si en lugar del Molí de Sal, el pícaro hubiese intentado su fechoría en el vecino Juan y Andrea posiblemente estaríamos hablando de más de 600 euros.

Restaurante Arcade. No es Formentera, ni falta que le hace. Foto: Faro de Vigo.

Nos hemos planteado una pregunta: ¿cuánto marisco puede comer una persona por 420 euros en un restaurante de Galicia, al otro extremo de España, en todos los sentidos? Hemos pedido presupuesto a la prestigiosa Marisquería Arcade, situada al fondo de la ría de Vigo, en el pueblo homónimo: Arcade. Este es el menú que nos propone Marcos, el encargado del establecimiento, avisándonos de que “no se lo acaban ni entre cuatro”:

-1 kilo de cigalas de Marín, 100 euros

-250 gramos de camarón del grande, 50 euros

-1 kilo de centolla de la ría, 50 euros

-1 kilo de percebes, 100 euros

-12 ostras, 26 euros

-1 kg de bogavante, 75 euros

-1 botella de Ribeiro de la casa, 11 euros

-Café, 2 euros

-Chupito de Licor K (cortesía de la casa)

TOTAL = 413 euros

¿Puede un ser humano normal (no gallego) comer 6 kilos de marisco de una sentada sin sufrir un ataque de ácido úrico? Difícilmente, a no ser que se trate de un tragaldabas profesional. Una buena mariscada para una persona puede costar en torno a “130 o 140 euros, con un vino normal”, según nos refiere Marcos. Para hacernos una idea de la diferencia entre la ría de Vigo y Formentera, cada ostra cuesta 8 euros en el Molí de Sal, mientras en Arcade la misma ostra cuesta poco más de 2 euros. Y decimos “la misma” porque es la que viaja de O Grove a Formentera, pasando por Mercamadrid e Ibiza. Las ostras de las Pitiusas, como que no.

Por cierto, ¿ha intentado alguien hacer un ‘simpa’ de esta magnitud en la Marisquería Arcade? “Hombre, tras tantos años abiertos ha habido de todo, claro, pero ¿420 euros? Imposible”, responde lacónico Marcos.

