Se come una mariscada de 400 euros en Formentera e intenta irse sin pagar

El propietario de Es Molí de Sal, Juan Yern, con la factura del ‘simpa’. Foto: El Periódico de Ibiza.

Un turista italiano quiso sentarse en el banquete de la vida sin pasar por caja, pero calculó mal. Concretamente se pasó 16 euros de la cuenta, y lo que hubiera sido un delito menor superó los 400 euros y ahora puede costarle hasta tres años de cárcel al caradura.

“Era un tipo enorme, debía de pesar 200 kilos y desde el principio supe que nos iba a dar problemas -me cuenta Gianluca Casali, director del exclusivo restaurante Es Molí de Sal, de Formentera-. Empezó a pedir la comida más cara: cuatro raciones de gambas y otras tres de ostras, varios platos de pasta con bogavante, varios litros de cerveza. Además, era muy exigente, quería atención y quería comida”.

Es Molí de Sal, nada que ver con un chiringuito.

Cuando llegó la hora de pagar, el individuo dijo que no tenía dinero. La cuenta ascendía a 416 euros, un banquete en toda regla. “Yo creo que era profesional, no era la primera vez que intentaba esto”, explica Casali. “Le ofrecí que pagara la mitad, 200 euros, pero era para buscar cuál era la trampa. Entonces sacó unas camisetas de la mochila, obviamente falsificadas, y me las ofreció a modo de pago. Le dije que tenía que hablar con el dueño y entonces llamé a la Guardia Civil”.

La colimona le va a salir cara a G.M., el italiano de 46 años que intentó el “simpa”. Dado que la factura superó los 400 euros ha sido acusado de estafa, una infracción que está penada con entre seis meses y tres años de prisión, seis años si tiene antecedentes penales.

Por suerte, explica el director del restaurante, no es habitual toparse con este tipo de personajes en Formentera “Llevo once años en Formentera y es la primera vez que me pasa. En Italia sí me sucedió en un restaurante de mi propiedad. Allí, por desgracia, es una práctica frecuente y los abusadores gozan de impunidad, al contrario que en España”.

Con información y fotos de El Periódico de Ibiza y La Razón.

