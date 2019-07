Un ‘instagramer’ decide bañarse cada mañana en las aguas tóxicas Monte Neme… el resultado no te sorprenderá

Iñaki Berazaluce

Se está rifando un ‘Premio Darwin’ y todas las papeletas apuntan a Galicia, más concretamente a la provincia de Instagram. La exclusiva de Strambotic sobre los efectos perniciosos e indeseables de bañarse en las “aguas turquesas” del Monte Neme no han servido para disuadir el baño sino para todo lo contrario, para inaugurar el #MonteNemeChallenge.

De momento, y que sepamos, ha abierto la veda el ‘instagramer’ @izzyandtai, que publicó hace una semana una foto en su cuenta acompañada con este desafiante mensaje (mantenemos la ortografía original):

“Bañito mañanero en el Monte Neme. Disfrutón. Me la pelan las bacterias. He visto los memes y me descojono de vosotros, putos frikis. Me voy a bañar todos los putos dias del verano para demostraros que ni wolframio ni radioactivo ni nada, un bulo de 4 galegos raritos”.