La policía canadiense informa de un doble asesinato con el filtro de gatitos de Facebook Live

El filtro de gatitos lo carga el Diablo. Un mes después de que un ministro pakistaní hiciera un ridículo universal tras aparecer con la cara y las orejitas de gato durante una rueda de prensa, ahora ha sido la famosa Policía Montada del Canadá la que ha vuelto a utilizar (sin querer) la opción gatuna de Facebook Live. Con un agravante: estaban informando sobre un doble asesinato.

Sucedió en la Columbia Británica. La sargento Janelle Shoihet, de la Policía Montada de Canadá, informaba circunspecta sobre el asesinato de dos personas en un coche en la autopista 97. Los internautas asistían estupefactos a la retransmisión, porque el tono era todo lo lúgubre y solemne que exigía la ocasión, pero sobre la cara de la sargento se dibujaban las orejas y la nariz de gato del filtro de Facebook, convirtiendo la retransmisión “en un espectáculo bastante surrealista”, según cuenta Gizmodo.

The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u

Como era de esperar, la rueda de prensa no tardó en hacerse viral, y no precisamente por la suerte que corrieron los turistas asesinados en su coche sino por el desconcertante efecto de una gatita desgranando un doble crimen. Todo muy como de Humans of Late Capitalism.

Tras darse cuenta del error, el departamento de policía emitió un comunicado disculpándose por el incidente que achacaron a problemas técnicos. Concretamente se dejaron activada una opción que suele estar activa por defecto: “No estamos muy seguros de por qué el filtro de gatitos está activo por defecto en las retransmisiones en directo”, explicaba la productora de la TV policial en Twitter.

.@BCRCMP apologizing for the cat filter. Says it was not the result of an «outside party,» was an internal error and the mistake has been fixed. «Our effort to be available via a social media platform did have technological challenges which is a risk that can happen.» https://t.co/DFUgJ6Vz8F

