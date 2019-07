Mujer transgénero acude al tribunal de derechos humanos porque se negaron a hacerle la depilación brasileña

Strambotic

Foto: Maggie MacPherson/CBC.

La lucha por los derechos humanos se va dando en pequeños pasos, muchas veces imperceptibles. En 1955, Rosa Parks se negó a cederle el asiento a un blanco en el autobús y comenzó el movimiento de los derechos civiles en EE.UU. Las protestas contra una redada policial en el pub Stonewall Inn en 1969 dieron el banderazo de salida al movimiento LGTBI.

Y luego está Jessica Yaniv, una mujer transgénero canadiense, que no ha dudado en acudir al Tribunal de Derechos Humanos de aquel país después de la negativa de una docena de salones de belleza a depilarle la entrepierna.

Según explicó la activista en una rueda de prensa que ha tenido en vilo a Canadá, Jessica -que se identifica como mujer, si bien sus genitales siguen siendo masculinos-, Yaniv conectó con una docena de salones de belleza solicitando una cita para practicarse la llamada “depilación brasileña”, en la que se elimina la mayoría del vello púbico.

“Ninguno de esos salones tenían ningún problema hasta que mencioné que soy transgénero. ¿Por qué será que no escuché a nadie decir ‘Ey, no hacemos este tipo de servicio para genitales masculinos’?”

Durante los últimos meses, el tribunal canadiense está recibiendo las reclamaciones de Jessica Yaniv contra los salones de belleza y esteticientos independientes, según recoge CBC Canadá.

La litigante contactó con diversos establecimientos que anunciaban que hacían la cera en brazos, piernas y pubis, tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, en el momento que Yaniv les informaba que era una transgénero, cancelaban la cita, inventándose cualquier tipo de excusas, siempre según la afectada.

En respuesta a la denuncia, varios esteticistas alegaron carecer de formación insuficiente para depilar genitales masculinos, o bien sentirse incómodas a la hora de hacer las brasileñas a una mujer trans, bien por motivos personales o religiosos.

Uno de los abogados que defienden a los centros de estética en este proceso que tiene en vilo a Canadá -un país que, por otro lado, no tiene mucho más con que entretenerse- proclamó durante el juicio que “no creemos que se pueda considerar un derecho humano el poder hacer la cera a unos genitales masculinos”.

En el exterior del tribunal, una treintena de personas se manifestaron, bien a favor de Yaniv, bien a favor de las trabajadoras de los centros de estética, mayoritariamente negras. Donde los primeros ven un caso de “misoginia” y “transfobia”, los otros aseguran detectar trazas de racismo.

El debate prosigue. Seguiremos informando.

