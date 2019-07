Santos y vírgenes en la primera máquina de ‘vending’ religioso de España

Laura Ferrer

Calmar el hambre o la sed las 24 horas del día es uno de los cometidos del vending público. Ahora también puede saciar la sed de devoción. Así lo han comprobado los usuarios del aparcamiento de la plaza del Ayuntamiento de Linares, en la provincia de Jaén, cuando, al ir comprar un refresco a la máquina expendedora, en lugar de las clásicas latas se han encontrado con imágenes de San Pancracio, San Antonio, la Virgen del Pilar o Jesús Crucificado. La primera máquina de distribución automática de artículos religiosos que se instalado en España funciona desde hace mes y medio en este parking, con artículos que oscilan entre los siete y los 21 euros de precio.

“Vamos reponiendo en función de lo que se va vendiendo”, explica Rafael Calzado Pérez, gerente del aparcamiento y promotor de la idea, que surgió porque también está al frente de una tienda de artículos religiosos en Andújar.

“Actualmente lo que más se vende es el San Antonio y la Virgen de la Cabeza, aunque también las imágenes de los pasos Semana Santa”, relata. Así, el Gran Poder o La Macarena se han agotado porque niños y niñas las utilizan para hacer maquetas de pasos o tronos de Semana Santa en miniatura. “Suele ser un encargo de los colegios como actividad de manualidades”, relata el empresario.

Este dato que puede dejar ojiplático a más de uno no resulta tan sorprendente si tenemos en cuenta que parte de la prensa local andaluza suele regalar o vender, pieza a pieza, las miniaturas de los pasos de Semana Santa junto con el periódico. Como si fuera una maqueta de un coche de Planeta DeAgostini.

La máquina de vending no es la clásica de espirales “sino del tipo de las parafarmacias, que tiene un eje que deposita el artículo en una bandeja”. Así, la virgen o el santo no sufre daños en la caída. Tampoco responde a los zarandeos tan propios de quienes vuelcan su ira con las máquinas de vending. De todos modos, no quedaría nada bien sacudir violentamente a esta convención de santos y vírgenes de resina.

Lo único que diferencia a esta máquina de otra convencional es la rotulación exterior, en la que se hace referencia a su contenido de artículos religiosos y se puede ver a un Cristo Crucificado junto al eslogan: ‘Sírvase usted mismo’.

Por el momento Calzado Pérez tienen una sola máquina de artículos religiosos en el aparcamiento (además de otras de vending convencional con bebidas y snacks) pero no descarta instalar más si la actual sigue funcionando bien.

Los clientes son personas mayores que compran por devoción, turistas que se llevan la Virgen de la Cabeza de recuerdo, familiares de cármenes que han regalado la Virgen del Carmen a abuelas, madres y tías en la pasada festividad del 16 de julio, además de niños y niñas que las compran para hacer sus miniaturas.

