De Vargas Llosa a Albert Einstein: diez famosos que se casaron con su prima

Strambotic

Mario Vargas Llosa y su sobrina y esposa Patricia Llosa Urquidi.

En estos tiempos de Meetics, Tinderes y redes sociales, es relativamente sencillo conocer pareja por internet y mantener relaciones a distancia. Pero en épocas pasadas, las cosas no eran tan sencillas. Además… ¿para qué buscar lejos cuando el amor de tu vida puede estar mucho más cerca? Sin ir más lejos, en casa de tu tía.

Es lo que le pasó a estos diez personajes, que acabaron casándose con sus primas. Y en ocasiones… ¡sin saberlo! Hemos dejado de lado la enorme cantidad de bodas entre miembros de la realeza europea, muy habituales por el tema de linajes, y nos concentramos en otros sujetos: científicos, músicos, actores y políticos que creyeron que como el amor familiar, ninguno.

Jerry Lee Lewis

El pionero del rock’n’roll e intérprete de la inmortal ‘Great Balls of Fire’ fue toda una estrella a mediados y finales de los 50. No le faltaban groupies, precisamente, pero él prefirió contraer matrimonio con su prima Myra Gale Brown. Que a la postre, tenía también 13 añitos. La cosa no duró demasiado y se separaron tras pocos años: en el proceso, la carrera del ‘Killer’, como le llaman sus fans, sufrió un importante varapalo.

Kevin Bacon

Un viejo juego de internet nos afirma que todo el mundo está a seis grados de separación de Kevin Bacon. Esto también se aplica a su vida real, dado que se casó con Kyra Sedgwick, que es prima lejana suya. Eso sí: esto se descubrió años más tarde, gracias a un programa de TV que investigaba los árboles genealógicos.

Charles Darwin

El naturalista y creador de la teoría de la evolución no andaba demasiado al corriente de los peligros del matrimonio entre primos hermanos. O los ignoraba, guiado por su corazón, cuando contrajo matrimonio con su prima carnal Emma. Tuvieron 10 hijos, todos sin mayores problemas. Claro que podría ser porque la madre les tocaba el piano mientras se gestaban, habilidad que, por cierto, era hereditaria según defendía en ‘The Descent of Man and Selection in Relation to Sex’.

Albert Einstein

Un personaje que no necesita presentación. A la hora de casarse, Einstein optó por la comodidad de lo familiar y contrajo matrimonio con Elsa, prima segunda. Les venía de familia, puesto que eran primos tanto por parte de madre (primos hermanos) como de padre (primos segundos). ¡Record de endogamia!

Rudy Giuliani

Giuliani es, posiblemente, el alcalde de Nueva York más famoso de la historia. A él le tocó lidiar con la tragedia del 11-S, y aparecer una y otra vez en las televisiones del mundo entero. Su vida sentimental fue bastante más apacible, casándose en 1968 con su prima tercera Regina Peruggi. Años después descubrieron que, en realidad, eran primos segundos. El matrimonió duró 40 años y Giuliani usó el hecho de ser familia para conseguir la anulación por parte de la iglesia.

Jesse James

Toda una leyenda del oeste inmortalizado en mil películas y novelas de a duro. El personaje, un forajido intrépido, también tenía su corazoncito para el amor, que encontró en brazos de su prima Zelda Amanda Mimms. Esta ganó a su hombre, como no podía ser de otra manera, atendiendo una de sus heridas en un tiroteo.

Edgard Alan Poe

El famoso escritor de relatos de terror gótico también entra en nuestra lista por casarse con Virginia Clemn, su prima de 13 años, de quien se enamoró tras mudarse a vivir con su tía, tras la muerte de su madre. En este caso, y dado que la chica era menor de edad para casarse, tuvieron que falsificar los papeles para hacerla pasar por mayor de 21.

Satyajit Ray

Ray es uno de los directores indios más conocidos en occidente. Su famosa ‘Trilogía de Apu’ le hizo una figura de estudio, loada por los cinéfilos de todo el mundo y que nunca faltan en las filmotecas de las grandes ciudades. Ray optó por casarse con su prima hermana Bijoya en una ceremonia que, como dicta la tradición hindú, duró sus buenos 3 días.

Franklin Delano Roosevelt

El presidente de los EEUU más longevo, el único que consiguió ser elegido en cuatro ocasiones (aunque falleció tras solo un año de su cuarto mandato). Y el único que se casó con su prima Margaret, en quinto grado en este caso. Una familia de abolengo, como demuestra que sus padres… también fueran familia.

H.G. Wells

Otro escritor de finales del siglo XIX, considerado como el padre de la ciencia ficción y autor de clásicos tan influyentes como ‘La guerra de los mundos’ o ‘La máquina del tiempo’. Su creatividad no fue transportada al tema afectivo y decidió emparejarse con su prima Isabel Mary Wells, que le dejó tras apenas tres años.

Mario Vargas Llosa y Julia Urdiqui, la «tía Julia» en 1985. A la derecha, su muy futura esposa, Isabel Preysler. Foto: RPP.

Y doblete para… Mario Vargas Llosa

El Nobel peruano se lleva nuestra mención especial. Porque las mujeres más importantes de la vida de Vargas Llosa han sido familiares directas: primero, su tía, luego su prima hermana. Con ambas contrajo matrimonio.

Primero con la tía Julia Urquidi que le llevaba doce años de experiencia. Estaba recién divorciada y vio en ella la posibilidad de liberarse momentáneamente de una familia ultra conservadora donde hasta el tema “sexo” era un tema tabú. Luego se enamoró y se casó con su prima Patricia Llosa Urquidi, nueve años menor que él, la que le permitió volcarse en cuerpo y alma al oficio de escritor.

Más información y más parejas a cascoporro en Cousin Couples.

¡Síguenos en Facetrambotic y en Twitterbotic!

BONUS TRACK: La pesadilla de Darwin: los peores especímenes de la familia Borbón

Probablemente tampoco te interese:

– Cuando el boticario era nuestro mejor camello

– Llega la “Barbie normal”, con celulitis, acné y estrías

–Espeluznantes fotos de parejas que te empujarán al celibato

–15 inventos caseros que te harán la vida más fácil