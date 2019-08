Tiran al mar las cenizas de un muerto entre los bañistas de una playa de Algeciras

Strambotic

Los bañistas que pasaban la tarde del lunes en la playa de Levante en Algeciras (Cádiz) quedaron lívidos al ver cómo un grupo de cinco personas se plantó en la arena a las cinco de la tarde, sacó una urna funeraria y lanzó lo que parecían ser las cenizas de un difunto desde una de las pasarelas de la playa.

Todo sucedió muy rápido, tanto que los testigos no tuvieron tiempo para dejar testimonio el incómodo momento: “No nos dio tiempo ni a sacar el teléfono para hacer una foto. Nos quedamos paralizados y no nos creíamos lo que estaba pasando, lo que estábamos viendo. Nos dimos cuenta porque empezó a llegarnos un polvo fino y todo el mundo se giró hacia el lugar. Vimos que estaban tirando las cenizas de un muerto”, describe un testigo a Europa Sur.

Playa de Levante, en Algeciras. Foto: Alberto del Águila/Europa Sur.

La “rocambolesca escena” tuvo lugar en una de las pasarelas cercanas a Gibraltar, en una zona de duchas muy concurridas por los rigores del calor, según la web. “Parte del montoncito se quedó allí, entre la pasarela y las duchas, y luego se lo llevó el viento”, relata otra testigo.

Lo que sí hicieron los alucinados bañistas fue avisar a la Policía Local, que no llegó a tiempo de reprender a los supuestos familiares, ya que toda la “ceremonia” no duró más de cinco minutos.

Lanzar las cenizas de un ser querido al mar no está específicamente prohibido por la ley pero sí está regulado en ciertos municipios a través de ordenanzas municipales. En el caso de Oropesa del Mar (Castellón), lanzar unas cenizas al mar supone una multa de 750 euros, según el portal jurídico Legalitas.



La imagen de los bañistas impregnados por el “polvo fino” del finado recuerda con estremecedora precisión a la escena final de ‘El gran Lebowski’, en la que Walter (John Goodman) lanza sobre un acantilado de California las cenizas de Donny, poniendo perdido al protagonista ‘El Nota’ (Jeff Bridges). Una vez más, la realidad empata con la ficción.

Noticia original en Europa Sur. Con información de Legalitas.

