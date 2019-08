Solo Julio Iglesias podía dedicarle una canción a su propio pene

Iñaki Berazaluce

Podía haber sido Bertín Osborne o tal vez C. Tangana, pero no: la genial idea de cantar a tu propio miembro viril la tuvo Julio Iglesias, padre putativo de no menos la mitad de los españoles (la otra mitad llevamos sangre azul licuada). El tema se tituló ‘El amigo’ y la cantó a dueto con Romeo Santos en 2017. Escuchen, que no tiene desperdicio:

Y aquí la letra:

Ha sido mi aliado

Me acompaña confidente en mis hazañas

Es mi amigo fiel

Ardiente, hiperactivo, aventurero

Un compinche en mis deseos

Que influyente es él

Mi amigo

Partidario y poderoso

Porque he hecho lo incorrecto y lo debido

Cuantas noches de bohemia

Donde sirven tú y ellas de testigo

A mis treinta y cinco años

Y recuerdo los momentos que vivimos

Mi campeón

El mejor compañero

Por otro

Muchas noches triunfó

Mi parsa

Si me ha defraudado

Es normal

Pocas veces falló

Pica flor empedernido

admirador de la mujer

Cómplice de mis fracasos

que se llevan de su fiel

Y el placer, así es él

Mi amigo, el Casanova parrandero

Yo lo amo, yo lo quiero

Como es de entender

Si me he quedado mal, me perdonaba

A lo dorado de la sierra

Que eficiente es él

Mi amigo

Partidario y poderoso

Porque he hecho lo incorrecto y lo debido

Cuantas noches de bohemia

Donde sirven tú y ellas de testigo

A mis treinta y cinco años

Y recuerdo lo momentos que vivimos

Mi campeón

El mejor compañero

Por otro

Muchas noches triunfo

Mi parsa

Si me ha defraudado

Es normal

Pocas veces falló

Pica flor empedernido admirador de la mujer

Cómplice de mis fracasos que se llevan de su piel

Y el placer, así es él

Gran amigo atentamente hoy le quiero agradecer

Por vivir junto a mi lado la dulzura y la hiel

Que leal es usted

Legendary

I tried to tell ‘em

Ha sido mi aliado

Me acompaña confidente en mis hazañas

Es mi amigo fiel

En honor a la verdad hay que apuntar que el autor de semejante despropósito falocéntrico es el tal Romeo Santos, perpetrador de ritmos latinos. Dos datos biográficos que se deslizan en la letra confirman la autoría: el primero, “a mis treinta y cinco años”, cifra que Julio ha cumplido varias veces, y el segundo “pocas veces falló”, en referencia al gatillazo, una contrariedad que puede sucederle a un cantautor puertorriqueño pero jamás a Julio Iglesias, nuestro campeón.

Lo mejor del tema es que Romeo Santos le propuso hacer el dueto a Julio pero éste tardó en enterarse que “su amigo fiel” era su miembro viril. Tal y como recuerda Santos en una entrevista en ABC,

“Después de grabar su participación en Marbella, yo estaba en Miami haciendo las mezclas y cuando estaba terminando recibí una llamada. Era él: «Romeo, déjame que te pregunte una cosa, que no me ha quedado del todo claro. Y dime la verdad. ¿No lo habrás escrito una canción al pito?» Yo en ese momento pensé que la colaboración se iba a a la ruina, y cuando le dije que sí, él me contestó: «¡Eres un genio!»”.

Mozart, Bach y Romeo Santos.

Con información de ABC y Wikipedia.

BONUS TRACK: Nueve bastardos que no necesitan prueba de ADN para saber quién es su padre

¡Síguenos en Facetrambotic y en Twitterbotic!

Probablemente tampoco te interese:

– Cinco datos curiosos sobre animales que comen marihuana

–Parecidos razonables: El delirante álbum del político hispano y su doble animal