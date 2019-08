Mapamundi de las emisiones de CO2 por habitante

Iñaki Berazaluce

Las respuestas a nuestro artículo de ayer (“¿Quieres luchar contra el cambio climático? No tengas hijos”) han sido tan prolijas como viscerales. Muchos de los comentaristas en Twitter se han dado por aludidos y han concluido -erróneamente, a mi entender- que estamos sugiriendo algún tipo de “eugenesia” o “suicidio colectivo” para detener el calentamiento global.

Otros muchos, cogen el rábano por las hojas e infieren que el artículo va dirigido exclusivamente a los españoles y, por tanto, forma parte de nosequé plan de George Soros para acabar con la cultura cristiana y llenar Europa de musulmanes.

En tanto las acusaciones son múltiples y variadas, trataremos de contestar algunas, no con insultos, sino con datos. Estaremos encantados de debatir el asunto de la superpoblación y el deterioro medioambiental en términos científicos. Vamos allá:

1. El artículo está en español pero no habla (únicamente) de los españoles

Esto es tan evidente que da vergüenza explicarlo, pero salta a la vista que es necesario, dado el limitado nivel de entendimiento de los aludidos. El post está en castellano, como el resto del blog, pero el texto hace referencia a todos los seres humanos, sin importar filiación ni nacionalidad. Ese “no tengas hijos” alude por igual a una familia de Bangladesh y a una de Escocia.

Ahora bien…

2. No todas las personas contaminamos igual

Esto es también de perogrullo, pero vale la pena ilustrarlo con un mapa y un par de ejemplos, por aquello de elevar el nivel del “debate”. El mapamundi que ilustra este artículo distorsiona el tamaño de los países para resaltar la aportación de cada uno a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En él puede apreciarse cómo China, Japón, India y, en menor medida, Norteamérica y Europa, copan la parte del león del CO2 (y otros gases) emitidos a la atmósfera, responsables del cambio climático.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en Asia se concentra la mitad de la población mundial, son más relevantes las emisiones per capita que por país, al fin y al cabo, India tiene cuatro veces más habitantes que Estados Unidos, por poner un ejemplo. El indio medio (si es que existe tal cosa) emite 1,84 toneladas de CO2 al año (cifras de 2017), ocho veces menos que los 16 toneladas de un estadounidense y una tercera parte de las 6 toneladas que emite un español. Un habitante de Chad emite, de media, 50 kilos de CO2 anuales a la atmósfera, 400 veces menos que un saudí.

Mapa de Our World in Data. Pincha en el enlace para consultar la versión interactiva del mapa.

En consecuencia, los hijos de los malienses (9 kilos) emitirán menos CO2 a la atmósfera que los hijos de los estonios (15 toneladas por persona y año), así que si hay que fomentar el control de natalidad tendrá más sentido en los países más desarrollados. Ahora bien, insistimos en el punto 1: el artículo no se refiere a los españoles sino a los ‘homo sapiens’ con cierta comprensión lectora.

3. ¿Y qué pasa con las pensiones?

Uno de los “argumentos” más frecuentes para poner en solfa el anterior post es quién pagará las pensiones si no tenemos hijos. Buena pregunta, porque es cierto que la Humanidad se enfrenta a dos problemas paradójicamente antagónicos: la superpoblación y la despoblación. El primero es un desastre para el planeta, para la biosfera y para el resto de la fauna y flora. El segundo, es únicamente un problema para el ser humano, siempre aferrado del ‘business as usual’ (para más información sobre el BAU podéis leer la explicación de Antonio Turiel en Crah Oil).

4. ¿Eugenesia, qué eugenesia?

Otra acusación que no vale la pena ni rebatir, pero me tomaré la molestia en hacerlo. Eugenesia es eliminar a parte de la población, como hicieron los nazis con los judíos. El control de natalidad o la renuncia voluntaria a tener descendencia no tiene nada que ver con la eugenesia. Ya sabemos y no hace falta que lo vocees en Twitter que “vas a tener los hijos que te dé la gana”. Y ahí radica precisamente el problema: los más inconscientes e ignorantes suelen ser los que tienen más descendencia. Y así nos luce el pelo.

Con información y mapas de World Mapper, Our World in Data y Crah Oil.

