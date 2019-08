Una inglesa aterriza borracha y sin equipaje en Ibiza, y no recuerda nada

Strambotic

Borracha, sin maleta y con lo puesto. Así llegó una inglesa de 32 años a Ibiza, tras una noche de farra que empezó en un bautizo en Manchester y acabó cogiendo un avión de madrugada para seguir la fiesta con unos amigos que veraneaban en la Pitiusa mayor.

Rachael Wynn, de 32 años, aterrizó el domingo por la mañana en Ibiza llevando únicamente una rebeca, el pasaporte y la tarjeta de crédito. Unas horas antes, a las 2 de la madrugada, la joven había cogido un taxi al aeropuerto de Manchester y había comprado un vuelo a Ibiza con la compañía Jet2 por 750 euros, una fruslería. El trayecto hasta el aeropuerto era “un recuerdo lejano”, según explicó la mujer al diario local Manchester Evening News. Toda la excursión fue “un terrible error”, reconoció Wynn:

“Todo empezó en un bautizo, al que siguió el cumpleaños de un amigo en su casa. Otros amigos ya estaban en Ibiza y me animaron a unirme a la fiesta, así que me fui directa al aeropuerto. Estaba borrachísima”.

Una vez en Ibiza, la joven durmió la noche del lunes en el hotel de uno de sus amigos, pero al día siguiente se quedó sola en Ibiza, y con la misma ropa que llevaba desde el sábado. Menos mal que un grupo de inglesas se apiadaron de ellas y le prestaron una muda y algo de ropa para cambiarse hasta que pudo volver a Manchester.

La mujer tenía que estar trabajando a las 9 de la mañana del martes, pero no encontró vuelo porque, una vez en sus cabales, no estaba dispuesta a pagar otras 700 libras por un billete que puede costar unos 100 euros si se compra con antelación. “Tuve que llamar a mi jefe y explicarle que no podía volver a la oficina hasta el miércoles. Mi jefe estaba algo enfadado, pero creo que ya está bien. Es un gran jefe y trabajo para una empresa estupenda. Estoy segura de que estará decepcionado pero espero que también vea la parte divertida de todo esto”.

