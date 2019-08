Emergencias recuerda a los habitantes de Florida que “no disparen al huracán”

Strambotic

El estado de Florida se enfrenta este fin de semana a, al menos, dos peligros: el huracán Dorian y miles de vecinos con armas de fuego. Lo que es peor, teniendo en cuenta que hablamos de Florida, el Lepe de EE.UU., no se descarta que alguno dispare contra el huracán.

El 911 ha recordado a los vecinos de gatillo fácil que no es una buena idea disparar al huracán: “Recordamos a los residentes en Florida que no abran fuego contra el Huracán Dorian”, publica el servicio de emergencias -medio en broma, medio en serio- en su Twitter. En el esquema que ilustra el tuit, un mermado dispara con su rifle semiautomático al huracán, provocando un festival de balas perdidas que ríete tú de Columbine.

En realidad, el 911 está recuperando una celebrada broma que el sheriff de Pasco (Texas) hizo en 2017 durante la irrupción del huracán Irma. Disparar al huracán puede provocar un efecto ‘boomerang‘, avisaba el agente de la Ley, “y efectos colaterales muy peligrosos”. Este aviso en un estado en el que ir por la calle con una pistola al cinto no solo es legal, sino que está bien visto, es más que pertinente.

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won’t make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv

— Pasco Sheriff (@PascoSheriff) September 10, 2017