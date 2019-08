“No tenemos la más puta idea de cómo mierda salir y no saben la cantidad de cosas que nos pasaron”

Strambotic

El típico día que sales con tu hermana a dar un paseo por la naturaleza y acabas dos días después perdida en la selva y pidiendo ayuda en Twitter. Esto es lo que le sucedió a dos hermanas argentinas, de Buenos Aires, que tuvieron la feliz idea de visitar una cascada en la selva de Tucumán, al norte del país, y acabaron “en la reverenda concha de la lora”, según explican gráficamente en un divertidísimo vídeo difundido en Twitter en el que explican su apurada situación.

[Spoiler: Antes que nada, aclarar Mónica y Claudia están bien, sanas y salvas. Las hermanas lograron sobrevivir dos días en la selva tucumana gracias al termo de mate y medio paquete de bizcochos que llevaban para la excursión. Ninguna señora argentina fue herida durante la realización de este post].

Mónica y Claudia López, de 62 y 67 años, respectivamente, decidieron alquilar un coche y viajar a la provincia de Tucumán para sacarse una foto junto a la cascada del río Noque. Ese era el plan: un viaje de unas horas, una foto y vuelta a la seguridad del hogar de Buenos Aires.

Estas señoras que se perdieron en la selva tucumana y se filmaron contando lo que les pasó me alegraron la tarde. pic.twitter.com/IWQOroan5P — Camila Brancowitz (@brancowitz) August 28, 2019

Pero si hubiera salido según lo previsto, no estaríamos hablando de estas simpáticas hermanas en Strambotic. Aunque únicamente había 500 metros entre el coche y el bucólico escenario de la foto, las dos urbanitas consiguieron perderse, tal y como cuentan en el vídeo de Twitter:

«Les vamos a contar una historia. Son las 8.20 de la mañana y estamos metidas en este bosque hermosísimo desde ayer a las dos de la tarde. Dormimos en el bosque, en la selva tucumana, colgadas de dos árboles.

Teníamos que recorrer un camino de 500 metros y después seguir un río con piedritas para llegar a la cascada. Llegamos allí, nos sacamos la fotografía y, cuando salimos, no sabemos qué hicimos, por lo que nos fuimos a la reverenda concha de la lora. Y aquí estamos, esperando a que alguien nos rescate. No tenemos la más puta idea de cómo mierda salir y no saben la cantidad de cosas que nos pasaron.

Estamos lastimadas por todos lados. Las rodillas, los codos, dormimos como el orto. Así que chicos, Dios quiere que alguien mande este maravilloso mensaje y nos venga a rescatar. Queremos volver, estamos cagadas de frío. Agradecidas porque lo pasamos bien, pero no queremos repetir”.

En declaraciones a La Nación, las hermanas cuentan que durmieron dos noches entre árboles y que sobrevivieron gracias al agua que cargaban para tomar mate y medio paquete de bizcochos. Mientras que el primer día durmieron cubriéndose con «unas plantitas del bosque», al segundo lo hicieron acurrucadas junto a un fuego que todavía estaba prendido.

El vídeo se convirtió en viral, con más de 830.000 visitas a día de hoy, aunque poco sirvió para rescatar a las excursionistas. En realidad, fue el hijo de una de las mujeres quien contactó a la empresa de alquiler de coches y a la policía local para iniciar la búsqueda.

Sin embargo, al llegar allí, tan solo encontraron el vehículo alquilado por las dos mujeres. Después de cinco horas de búsqueda, los allí presentes comenzaron a escuchar los gritos de las mujeres, quienes fueron encontradas por un empleado de la compañía de alquiler de coches a cinco kilómetros de la entrada del sendero. Claudia y Mónica reconocen que se lo pasaron rebién en el Cerro San Javier, aunque reconocen que no quieren repetir.

Visto en Twitter, vía Cadena SER y La Nación.

¡Síguenos en Facetrambotic y en Twitterbotic!

Abundando:

– 10 rasgos inequívocos con los que podías identificar a un pijo en los 80s

– Veinte falsificaciones que no lograron engañar ni al osito de Mimosín

– Cuando en el Islam el hachís fluía de lo lindo (y servía para buscar a Dios)