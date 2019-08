Una ola gigante en la atracción ‘Tsunami’ deja 44 heridos en un parque acuático

Strambotic

No digan que no avisaron. La atracción se llama ‘Tsunami’ e hizo honor a su nombre, pero de un modo desmesurado, provocando una ola gigante que desató el pánico en la pileta y dejó un reguero de 44 heridos.

Sucedió en el Parque de Atracciones Acuático Yulong Shuiyun de la ciudad china Longjing, provincia de Manchuria, donde Cristo perdió la chancla. En el vídeo que ha circulado profusamente por las redes sociales se especulaba con que un “empleado borracho” había dado al botón de “máxima potencia”, provocando la ola gigante, pero todo indica que en realidad el accidente se debió a un fallo eléctrico:

Water world Tsunami injuring many in Yanbian, Manchuria. The operator got drunk and turned the wave magnitude to maximum level. pic.twitter.com/PjKTBelPRA

— Augustus Manchurius Borealis (@1984to1776) July 30, 2019