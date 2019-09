Convocan una barbacoa multitudinaria frente a la casa de una vegana que se quejó del olor a carne

Strambotic

Tenía que pasar. A principios de esta semana supimos de la denuncia que una vegana había puesto ante el Tribunal Supremo de Australia en protesta por el olor a carne que llegaba a su casa cuando sus vecinos hacían una barbacoa, una costumbre tan australiana como hacer surf o boxear con canguros.

No contenta con recurrir al alto tribunal para quejarse del olor a carne a la brasa de los vecinos, Cillia Carden, de profesión masajista, acudió a las televisiones para quejarse también del olor a tabaco, el ruido de las sillas y de los niños jugando al baloncesto. “Solo quiero recuperar mi vida”, se lamentaba la mujer en una entrevista con 9 News.

Lo más desconcertante del caso es que Carden nunca se ha quejado personalmente ante los vecinos, sino que ha acudido directamente al Tribunal Supremo para hacer valer su derecho a no oler a carne asada. El juzgado ha rechazado su demanda.

La respuesta de los australianos ha sido, nunca mejor dicho, visceral: han convocado una barbacoa multitudinaria frente a la vivienda de Carden, en Perth, para el próximo 19 de octubre. Más de 4.000 personas se han apuntado al evento en Facebook (Community BBQ for Cilla Carden) y otras 10.000 están interesadas. Ya sabemos que la mayor parte de la gente se apunta a este tipo de convocatorias por hacer la gracia y luego no van, pero todo indica que el organizador (quien se hace llamar con sorna “luchador por los animales”) va en serio:

“Cilla Carden tiene un problema con que sus vecinos cocinen carne en sus barbacoas, porque ella es vegana. ¡Recientemente ha llevado el caso ante el Tribunal Supremo!

No dejes que Cilla destruya una vieja tradición australiana y súmate a nuestra BBQ comunitaria en protesta por sus acciones: ayuda a Cilla Carden a que “pille algo de cerdo en su tenedor” (“get some pork on her fork”).»