Una dama de honor se presenta en la boda de su hermana disfrazada de T-Rex

Le dijeron que podía ir vestida como le viniera en gana, y se lo tomó al pie de la letra. Cristina Meador acudió a la boda de su hermana en Nebraska (EE.UU.) disfrazada de tiranosaurus rex.

La mujer compartió las fotografías un día después de la boda, celebrada el pasado 10 de agosto, y pronto se convirtió en viral en las redes sociales. “Cuando eres una dama de honor y te dicen que puedes vestir lo que elijas… no me arrepiento de nada”, escribió Meador en una publicación en Facebook que ha sido compartida 38.000 veces:

En el vídeo colgado en YouTube se ve cómo Cristina (el T-Rex, vaya) aparece la primera en el altar de la mano de un invitado, poco antes que Deanna Adams, la novia, que no parece demasiado sorprendida por encontrarse un dinosaurio en su boda. No en vano, la bromista ya había avisado a su hermana de sus intenciones:

“Hace aproximadamente un año, mi hermana mayor me envió un mensaje preguntándome si sería su dama de honor. Sabiendo que no soy una gran fanática de los vestidos formales, me tranquilizó diciéndome que podía vestir el atuendo que yo eligiera”, explica Cristina en una entrevista con Daily Mail.