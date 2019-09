“Saber mucho de física no te legitima para decir estupideces sobre extraterrestres”

Iñaki Berazaluce

A muchos nos dio un respingo al conocer la presencia “estelar” del físico Michio Kaku en el congreso de ufología que se celebró el pasado fin de semana en Barcelona. Kaku es uno de los físicos más prestigiosos -y, sin duda, el más mediático, desde la muerte de Stephen Hawking- de su campo, de modo que su presencia en Barcelona legitimaba un congreso de ‘magufos’, compartiendo cabeza de cartel con nada menos que Enrique de Vicente, campeón español de la conspiranoia.

Kaku no decepcionó. Dio una charla amena y controvertida, como suele habitual en él, y llenó el auditorio del Hotel Hesperia con 500 personas que habían pagado entre 140 y 600 euros. Un negocio redondo como un ovni. En una entrevista concedida a 20 Minutos, Kaku se mostró abiertamente creyente del fenómeno ovni y en los contactados, y afirmó que la “carga de la prueba ya no está en los ufólogos, sino en los gobiernos”. Estas son algunos extractos de las declaraciones del físico norteamericano:

“Los pilotos militares están aportando evidencias que nosotros, los físicos, podemos medir con nuestros instrumentos, así que la carga de la prueba es ahora de los Gobiernos, deben demostrar que esas imágenes no son ciertas”. “Eliminemos el 95% de los avistamientos y considerémoslos ecos de radio, meteoritos, anomalías meteorológicas, globos aerostáticos o meros bulos. Prescindamos de ellos. Pero del 5% restante es difícil prescindir porque se trata de pilotos que han visto algo a simple vista o con su radar. Tenemos imágenes de estas cosas. Y hay filmaciones. Esto cambia por completo la partida”. “Yo tengo un consejo para los abducidos. La próxima vez que os abduzcan, robad algo. No me importa si es un clip de papel, un trozo del ADN de un alien o algo pillado de la basura. Lo que sea. Pero que traigan algo. No existe una ley que penalice robar algo de una civilización extranjera, no puedes ir a la cárcel por robar un clip en una nave espacial”.

¿Y si resulta ahora que los ufólogos (y su padrino, Kaku) tienen razón, los ETs están entre nosotros y somos los demás los equivocados? Me pongo en contacto con Luis Alfonso Gámez, martillo de ‘magufos’ desde su blog Magonia, para recuperar mi homeostasis escéptica.

A Gámez, que lleva años siguiendo la pista de Kaku, la presencia del físico en el congreso de BCN no le pilla por sorpresa: “Parece que todo el mundo ha descubierto que Kaku dice tonterías, cuando lleva años saliendo en documentales de seudohistoria diciendo tonterías”, responde por teléfono el investigador.

“A mí no me sorprende nada de lo que dice, porque Kaku es como Punset, que pretendía ser divulgador científico y luego le fascinaba Uri Geller, Deepak Chopra y las medicinas alternativas. A Michio Kaku le pasa lo mismo con los ovnis, y no es la primera vez que dice estas tonterías. Y esto teniendo en cuenta además que la vertiente ufológica que le ha traído a España es la más demencial, son los de Proyecto Revelación y toda esta gente que piensa que hay acuerdos secretos con los aliens, abducciones… esto no tiene nada que ver ni siquiera con la ufología de los años 70, esta es la ufología más loca, la que habla de abducidos, de hibridación y de acuerdos secretos con los gobiernos”.

¿La presencia de Kaku legitima congresos como el de Barcelona?

Por lo menos le da un escaparate. Siempre ha habido científicos que pueden ser muy serios en lo suyo, y luego decir todo tipo de tonterías en lo que no es lo suyo… o incluso en lo suyo. El recientemente fallecido Kary Mullis, premio Nobel de Biología, aseguraba haber sido abducido por una raza de mapaches extraterrestres.

¿Cómo podemos explicar el 5% de casos “no explicados” de que habla Kaku?

Lo que dice Kaku es alucinante. Dice que hay un 5% de casos inexplicados. En tiempos se hablaba de un 10% de casos y ahora, los franceses, que son los más serios, admiten que pueden hablar un 2 o 3% de casos no explicados. Kaku hace un salto mortal y pasa de casos no explicados a pruebas de visitas extraterrestes. No hay ninguna prueba de eso, ningún investigador ufológico serio -y los hay- equiparará el 2% de inexplicados con extraterrestres. Eso solo lo hace la vertiente más loca de la ufología, la que habla de abducidos, de hibridación y de acuerdos secretos con los gobiernos.

¿Son los pilotos de avión testigos fiables de los ovnis?

Este hombre ve un vídeo de un piloto de un avión diciendo que algo es inexplicable y se cree que es verdad. Y eso no es así. Los pilotos de avión no son mejores testigos de cosas inexplicadas que la gente de la calle. Los pilotos de avión saben pilotar aviones. Y punto. El primer mártir de la ufología fue un piloto de la Guardia Nacional de EE.UU., el capitán Thomas Mantell, murió en 1948 persiguiendo un “platillo volante” que en realidad era un globo experimental. De esos ha habido muchísimos.

¿También en España?

Por supuesto. Yo he asistido a encuentros con pilotos de líneas aéreas españolas que explican cómo el “ovni” aparece y desaparece al encender y apagar las luces de la aeronave. Está claro que se trataba de un reflejo y que ellos pusieron en peligro la integridad del pasaje al desactivar las luces del avión. Pues bien, ése es el caso que la ufología ha asociado con “nave extraterrestre”. Eso es lo que pasa con Kaku. Da el salto mortal de “objeto volante no identificado” a “nave extraterrestre”, sin ninguna prueba que lo legitime.

El consejo que da a los abducidos de que “cojan algún objeto de la nave alienígena” suena un poco a cachondeo, ¿no?

No lo sé muy bien. Yo creo que o bien le han pagado un buen dinero por venir a Barcelona o bien porque le gusta mucho salir en los medios. Sería muy sencillo para cualquiera de los abducidos hacerse con una prueba de su historia. Nos bastaría un imperdible extraterrestre de una aleación inexistente en la Tierra. O que nos pasaran la vacuna contra el VIH. Pero no, los abducidos nos dicen solo que formamos parte de una coalición de mundos y mensajes para que seamos buenos y otros consejos de corte mesiánico.

¿Pueden, como dice Kaku, utilizar los alienígenas tecnologías indetectables para visitarnos?

Desde la autoridad que le da saber mucho de física, Kaku está haciendo especulaciones que, como poco, son aventuradas y, como mucho, son estupideces. Habla de agujeros de gusano, pero es que ni siquiera sabemos si existen tales agujeros de gusano (aunque nos han venido muy bien para la ciencia-ficción), y encima aventura que se puede viajar a través de los agujeros de gusano. También podría yo decir que estamos rodeados de nanobots alienígenas que toman la apariencia de insectos en la Tierra.

A Kaku y a los que dicen lo que dice Kaku solo hay que pedirles una cosa “muéstrame una prueba”. Mientras tanto, lo que dice es solo una especulación.

De hecho, Kaku asegura que la carga de la prueba ya no está en los creyentes de los ovnis sino en los gobiernos.

Esto es palabra de Kaku, como si fuera palabra de Dios. Vamos a ver: la carga de la prueba recae en quien hace la afirmación. Es como si yo dijera que soy un extraterrestre y el resto del mundo tuviera que demostrar que yo no lo soy. Esto es una habilidad que tienen los charlatanes para invertir la carga de la prueba para que tengamos que desmentir sus especulaciones. Si Kaku cree que nos visitan extraterrestres a través de agujeros de gusano, que localice los agujeros de gusano y que nos presente a un alienígena en un congreso de ufología como este.

