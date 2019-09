Despiden a un locutor brasileño por sus comentarios misóginos contra Greta Thunberg: “Necesita sexo”

Strambotic

Los ataques contra la joven activista sueca Greta Thunberg son cada vez más furibundos. Un locutor radiofónico de la caverna brasileña ha sido despedido tras sus comentarios misóginos contra Thunberg, de 16 años. Gustavo Negreiros dijo en su programa de radio que la joven sueca necesita “sexo” y que es “una histérica mal follada”.

“Ella es una mal follada. Si no le gustan los hombres que se busque a una mujer, si es lesbiana. Necesita sexo. Es una histérica mal amada”, ladró el presentador en el programa 96 Minutos de la radio 96 FM de la ciudad de Natal, en Río Grande del Norte, nordeste de Brasil.

Una de las invitadas al programa intentó defender a Thunberg de las agresivas palabras de Negreiros, a lo que el locutor prosiguió con su filípica con un “Que se vaya a fumar un porro de marihuana a Suecia”. Antes de que acabara la emisión, el programa había perdido tres de sus cuatro patrocinadores, mientras el “periodista” fue despedido.

Tras su fulminante despido, Negreiros pidió disculpas en los siguientes términos: “Estoy viviendo en un torbellino. Estoy triste y muy conmocionado. Hice un comentario desafortunado. Ya perdí dos trabajos, mi vida fue destruida. Me pasé de la raya, no puedo entender las palabras que dije”.

Greta Thunberg está siendo objeto de críticas y burlas desaforadas de los movimientos conservadores y antiecologistas de todo el mundo, unos ataques que son especialmente virulentos en Brasil, donde la presidencia de Jair Bolsonaro ha generado un clima de opinión insidioso. El polémico diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, publicó en Twittter un ‘fake’ fotográfico de Thunberg comiendo en el vagón de un tren, mientras es observada por un grupo de niños con mirada hambrienta. El texto del tuit también mentía sobre la supuesta financiación de Thunberg por parte del filántropo George Soros.

#DisculpaGreta

A través del ‘hastag’ #DesculpaGreta [#DisculpaGreta], los brasileños pidieron perdón a la activista tanto por los comentarios del locutor de radio, como por los del hijo del presidente: “Greta, nuestro país está lleno de hombres que no aceptan la verdad. Tienes toda la razón y debes ser escuchada. Perdón por nuestros fanáticos locos, ciegos y estúpidos”, escribía una usuaria brasileña en la red social.

#DesculpaGreta Greta, our country is full of men who doesn’t accept the truth. You arentotally right and MUST be listened. Sorry for our dumb blind crazy fanatics.

— Calorina Lucas (@_carol_lucas_) September 26, 2019