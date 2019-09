Se enciende un cigarrillo en pleno atraco mientras le encañonan con un arma

Iñaki Berazaluce

Las cámaras de seguridad de un bar de Sant Louis (EE.UU.) registraron esta increíble escena en la que un tipo con anticongelante en las venas ignora al atracador que le apunta con un arma semiautomática y se enciende un cigarrillo en su cara. Es el hombre con los huevos de tungsteno.

Sucedió en Behrmann’s Tavern, a medianoche del pasado martes. Un hombre de unos 30 años y cráneo afeitado irrumpió en el tugurio empuñando un arma (modelo Hi-Point Carbine, según apuntan los informados lectores del River Front Times). Los parroquianos y el camarero de la barra hacen lo que se hace en estos casos: tirarse al suelo o salir pitando antes de que empiece la balacera.

Pero el tipo de la barra no se mueve. Se queda impávido, mirando el WhatsApp como si la cosa no fuera con él. El atracador intenta quitarle el móvil pero el hombre de los huevos de tungsteno deja claro que él no es una presa fácil: lo recupera y lo deja de nuevo en la barra.

El ladrón decide seguir a lo suyo: quitando carteras y móviles al resto de los clientes, y exigiendo que le abran la caja registradora. En ese instante (minuto 1:12 del vídeo), llega el momento mágico, una escena tarantiniana para enmarcar: el ladrón apunta con el arma al hombre de la barra y este, lejos de defecarse encima (que es lo razonable en estos casos), coge el paquete de tabaco y se enciende un cigarrillo, dejando al felón con dos palmos de narices.

El ladrón prosigue su gira de latrocinio y maldad por el bar mientras el hombre con los huevos de tungsteno fuma tranquilamente su cigarrillo. La cosa no va con él, y así lo entiende también el atracador, que termina su faena y se va a proseguir su carrera delictiva a otros lares.

La policía de Sant Louis anda tras la pista del sospechoso del atraco, del que apenas sacó unos 200 dólares. Por su parte, media internet quiere saber quién es el tipo del cigarrillo para ponerle un monumento. No solo se lo fumó en su cara sino ¡que no se han atrevido a pixelarlo!

