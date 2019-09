Master of Fakes: una colección de marcas más falsas que un billete de cuatro euros

Iñaki Berazaluce

Si vas de compras por los badulaques de Bangkok y entras en una tienda de Plada, lo mínimo que puedes esperar es salir con un bolso Coshino y una mochila Hola Gato para regalar a tu sobrina (que, total, tiene tres años y no distingue). Las marcas de imitación o marcas ‘truchas’ son aun más fascinantes que las marcas originales a las que tratan de saquear, con mayor o menor éxito.

“Empecé a recopilar marcas con nombres cachondos en Masters of Naming -me cuenta Miquel Caimary, un viejo conocido de esta casa-, pero a estas alturas ya se me ha ido de las manos. Ahora, la nueva web tiene una sección de marcas falsificadas (“masters of fakes”), otra de nombres delirantes (“masters of surnaming”), envases (“masters of packaging”)… y cualquier otra cosa que surja en el disparatado mundo del marketing”.